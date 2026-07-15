Milan, il trequartista rimane il nodo irrisolto: i nomi che filtrano

Karetsas e Alajbegovic sono due piste complicate per il Milan. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, la ricerca del trequartista voluto da Ruben Amorim si complica.

Karetsas: il Borussia Dortmund sorpassa il Milan

La pista che porta al talento del Genk si è raffreddata. Il Borussia Dortmund ha mosso i passi decisivi, mettendo il Milan in secondo piano nella corsa al giocatore. Amorim ha identificato il ruolo come prioritario per la sua filosofia tattica, ma la dirigenza rossonera si trova costretta a muoversi su più fronti contemporaneamente.

La concorrenza internazionale riduce i margini di manovra e complica la chiusura dell’operazione. Il club tedesco dispone di risorse economiche superiori e ha già avanzato una proposta più competitiva.

Per il Milan rappresenta il primo segnale concreto che non tutti i profili individuati risulteranno raggiungibili in questa sessione di mercato.

Alajbegovic: l’Atalanta scavalca il Milan

L’alternativa rappresentata dal centrocampista del Bayer Leverkusen allo stesso modo non sembra essere disponibile. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, l’Atalanta è in vantaggio nella trattativa per Alajbegovic. La Dea si è mossa con tempestività e ha già instaurato un dialogo avanzato con il club tedesco. Per il Milan significa dover cercare altre soluzioni o accelerare su profili secondari.

Cosa farà il Milan ora per il trequartista?

La società deve accelerare su alternative concrete oppure valutare profili meno blasonati ma immediatamente disponibili. Il mercato non aspetta e ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di restare senza soluzioni. Il primo mese di lavoro del nuovo allenatore servirà anche a valutare se i giocatori già in rosa possono ricoprire il ruolo con efficacia.

Nel frattempo, il Milan continua a inseguire sul mercato internazionale, cercando di completare una rosa che rimane ancora lontana dalle ambizioni dichiarate.