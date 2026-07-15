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Milan, il trequartista rimane il nodo irrisolto: i nomi che filtrano

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Milan, il trequartista rimane il nodo irrisolto: i nomi che filtrano
Tre possibili nuovi acquisti del Milan valutati dalla dirigenza rossonera
Tre giocatori in silhouette davanti allo stadio San Siro illuminato in rosso, con logo ACM del Milan visibile sullo sfondo

Karetsas e Alajbegovic sono due piste complicate per il Milan. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, la ricerca del trequartista voluto da Ruben Amorim si complica.

Karetsas: il Borussia Dortmund sorpassa il Milan

La pista che porta al talento del Genk si è raffreddata. Il Borussia Dortmund ha mosso i passi decisivi, mettendo il Milan in secondo piano nella corsa al giocatore. Amorim ha identificato il ruolo come prioritario per la sua filosofia tattica, ma la dirigenza rossonera si trova costretta a muoversi su più fronti contemporaneamente.

La concorrenza internazionale riduce i margini di manovra e complica la chiusura dell’operazione. Il club tedesco dispone di risorse economiche superiori e ha già avanzato una proposta più competitiva.

Per il Milan rappresenta il primo segnale concreto che non tutti i profili individuati risulteranno raggiungibili in questa sessione di mercato.

Konstantinos Karetsas in campo
Konstantinos Karetsas esulta al gol con la nazionale

Alajbegovic: l’Atalanta scavalca il Milan

L’alternativa rappresentata dal centrocampista del Bayer Leverkusen allo stesso modo non sembra essere disponibile. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, l’Atalanta è in vantaggio nella trattativa per Alajbegovic. La Dea si è mossa con tempestività e ha già instaurato un dialogo avanzato con il club tedesco. Per il Milan significa dover cercare altre soluzioni o accelerare su profili secondari.

Cosa farà il Milan ora per il trequartista?

La società deve accelerare su alternative concrete oppure valutare profili meno blasonati ma immediatamente disponibili. Il mercato non aspetta e ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di restare senza soluzioni. Il primo mese di lavoro del nuovo allenatore servirà anche a valutare se i giocatori già in rosa possono ricoprire il ruolo con efficacia.

Nel frattempo, il Milan continua a inseguire sul mercato internazionale, cercando di completare una rosa che rimane ancora lontana dalle ambizioni dichiarate.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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