Mercato Milan, secondo colpo portoghese? Duello con la Juve per il centrocampista

João Palhinha esce dai piani del Bayern Monaco e il Milan fiuta l’occasione. Il centrocampista portoghese, valutato 15 milioni di euro, rappresenta un’opzione concreta per rafforzare la mediana di Amorim.

Palhinha fuori dal progetto di Kompany: il Bayern lo mette in vendita

Come rivela Tuttosport, Vincent Kompany non conta su João Palhinha. Il Bayern Monaco ha deciso di valutare le offerte per il mediano portoghese, aprendosi così a una cessione che potrebbe avvantaggiare chi agisce rapidamente sul mercato.

Il Milan segue con attenzione questa evoluzione. Ruben Amorim ha costruito il suo 3-4-2-1 intorno a figure capaci di garantire solidità fisica e dinamismo in mediana, esattamente il profilo che Palhinha possiede. La dirigenza rossonera ha già colmato lacune in attacco con Ramos e in difesa con Gila; il centrocampo rimane però un’area dove una mossa potrebbe fare la differenza nei prossimi mesi.

Palhinha e il Milan: un’opportunità a basso costo

Quindici milioni di euro rappresentano una cifra accessibile per le ambizioni del club rossonero, soprattutto considerando le caratteristiche del giocatore. Su di lui c’è anche l’interesse della Juventus, che lo valuta come piano B rispetto al più costoso Kessié. Il Milan dispone dei margini economici per chiudere una trattativa simile senza sforzi particolari. La sfida consiste nel convincere il giocatore a scegliere il progetto rossonero rispetto ad altri club che potrebbero muoversi per Palhinha in questa finestra di mercato.

Nei prossimi giorni il Milan dovrà decidere se trasformare il monitoraggio in un’offerta concreta. Potrebbe trattarsi del secondo colpo portoghese del mercato rossonero dopo Goncalo Ramos.