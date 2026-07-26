Mercato Milan, trattativa in Serie A: il difensore può dire addio

David Odogu potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato. Secondo Calciomercato.it, il Bologna ha avviato i primi contatti esplorativi per il giovane difensore tedesco, ritenuto cedibile dalla dirigenza rossonera.

Odogu e il Bologna: interesse concreto e contatti avviati

I rossoblù stanno cercando rinforzi nel reparto arretrato e hanno identificato il classe 2006 come un profilo su cui investire. L’interesse del club emiliano è concreto, anche se la trattativa rimane ancora nelle fasi iniziali. Il Bologna vede in Odogu un difensore con margini di crescita significativi, adatto a un progetto costruito sul medio-lungo termine piuttosto che su soluzioni già mature.

La dirigenza milanista non considera il giovane tedesco incedibile e ha manifestato disponibilità ad ascoltare proposte, sebbene senza fretta di definire la partenza. La cautela del Milan dipende soprattutto da valutazioni interne ancora in corso su altri elementi della difesa. Prima di autorizzare cessioni nel reparto arretrato, il club rossonero intende fare chiarezza sui propri piani difensivi complessivi.

Tomori blocca le mosse del Milan in difesa

La situazione di Fikayo Tomori rappresenta il vero nodo da sciogliere. Il difensore centrale ha attirato l’attenzione di diversi club e il Milan dovrà valutare se mantenerlo o cederlo. Solo dopo aver chiarito il futuro di Tomori, la dirigenza rossonera potrà definire strategie precise su elementi come Odogu, potenzialmente cedibili per fare spazio a nuovi innesti o semplicemente per ottimizzare la rosa.

Quando potrebbe concretizzarsi l’affare? L’operazione tra Milan e Bologna potrebbe accelerare nelle prossime settimane, una volta che i rossoneri avranno definito le proprie strategie difensive. Il Bologna ha bisogno di rinforzi anche considerando possibili uscite nel proprio reparto arretrato, il che rende l’operazione con il Milan una soluzione logica dal punto di vista tattico e organizzativo.

Le prossime settimane saranno decisive: il Milan attende segnali definitivi su Tomori, mentre il Bologna prepara l’offensiva per provare a portare Odogu alla propria corte.