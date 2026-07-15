Calciomercato del Milan

Milan, 150 milioni in arrivo? I nomi che dicono addio, il piano

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Milan, 150 milioni in arrivo? I nomi che dicono addio, il piano
Mercato Milan: silhouette simbolica dei giocatori in partenza davanti allo stadio rossonero
Quattro giocatori del Milan in silhouette con valigie davanti allo stadio San Siro, simbolo del mercato in uscita rossonero

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan cambia marcia e punta alle cessioni. L’obiettivo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è incassare 150 milioni di euro entro fine agosto.

Rafael Leao: addio deciso, 60 milioni il prezzo

Rafael Leao rappresenta il profilo più importante del mercato in uscita rossonero. L’attaccante portoghese ha già segnalato la volontà di partire e il suo agente lavora per trovare una destinazione. Il Milan non scenderà sotto i 60 milioni di euro, cifra che rappresenta il 40% dell’intera operazione di cessioni programmata.

Tuttavia il mercato internazionale resta bloccato. Dalla Premier League e dalla Liga non arrivano offerte concrete, mentre dalla Turchia e dall’Arabia Saudita ci sono solo sondaggi che Leao non considera prioritari. L’attaccante attende sviluppi dal calcio europeo di alto livello. La sua partenza condizionerà il resto delle operazioni in uscita: se Leao rimane, il Milan dovrà trovare altri profili da vendere.

Rafael Leao in maglia Milan durante una partita, attaccante portoghese rossonero
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan. Fonte: SpazioMilan

Santiago Gimenez e gli altri: la lista completa

Oltre a Leao, la lista dei cedibili è lunga. Santiago Gimenez deve generare almeno 21 milioni di euro per evitare la minusvalenza. Youssouf Fofana è in partenza e il Milan conta di incassare 20 milioni. Fikayo Tomori e Pervis Estupiñán insieme devono fruttare circa 30 milioni complessivi.

Ruben Loftus-Cheek e Abdou Bondo rappresentano il capitolo minore: ciascuno potrebbe essere venduto per circa 8 milioni di euro. Sono cifre ancora teoriche, ma il Milan ha già fissato i paletti minimi per ogni operazione. La strategia è chiara: monetizzare gli esuberi in modo sistematico per finanziare il progetto tecnico di Amorim.

Il bilancio: come il Milan userà i 150 milioni

Quale sarà il vero impatto di queste cessioni sul mercato complessivo del Milan? I 150 milioni incassati dalle partenze consentiranno al club di coprire gli investimenti già effettuati su Ramos e Gila, oltre a finanziare eventuali ulteriori rinforzi.

Cardinale ha già dimostrato di saper investire in modo deciso in questa finestra di mercato e le cessioni rappresentano il meccanismo attraverso il quale mantenere sostenibilità finanziaria. Il calendario è serrato.

Agosto è il mese decisivo per chiudere queste operazioni. Se il Milan riuscirà a piazzare Leao, Gimenez e almeno parte degli altri rossoneri in uscita, il bilancio estivo sarà positivo sia economicamente che dal punto di vista della rosa.

Redazione SpaziMilan
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