Milan, 150 milioni in arrivo? I nomi che dicono addio, il piano

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan cambia marcia e punta alle cessioni. L’obiettivo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è incassare 150 milioni di euro entro fine agosto.

Rafael Leao: addio deciso, 60 milioni il prezzo

Rafael Leao rappresenta il profilo più importante del mercato in uscita rossonero. L’attaccante portoghese ha già segnalato la volontà di partire e il suo agente lavora per trovare una destinazione. Il Milan non scenderà sotto i 60 milioni di euro, cifra che rappresenta il 40% dell’intera operazione di cessioni programmata.

Tuttavia il mercato internazionale resta bloccato. Dalla Premier League e dalla Liga non arrivano offerte concrete, mentre dalla Turchia e dall’Arabia Saudita ci sono solo sondaggi che Leao non considera prioritari. L’attaccante attende sviluppi dal calcio europeo di alto livello. La sua partenza condizionerà il resto delle operazioni in uscita: se Leao rimane, il Milan dovrà trovare altri profili da vendere.

Santiago Gimenez e gli altri: la lista completa

Oltre a Leao, la lista dei cedibili è lunga. Santiago Gimenez deve generare almeno 21 milioni di euro per evitare la minusvalenza. Youssouf Fofana è in partenza e il Milan conta di incassare 20 milioni. Fikayo Tomori e Pervis Estupiñán insieme devono fruttare circa 30 milioni complessivi.

Ruben Loftus-Cheek e Abdou Bondo rappresentano il capitolo minore: ciascuno potrebbe essere venduto per circa 8 milioni di euro. Sono cifre ancora teoriche, ma il Milan ha già fissato i paletti minimi per ogni operazione. La strategia è chiara: monetizzare gli esuberi in modo sistematico per finanziare il progetto tecnico di Amorim.

Il bilancio: come il Milan userà i 150 milioni

Quale sarà il vero impatto di queste cessioni sul mercato complessivo del Milan? I 150 milioni incassati dalle partenze consentiranno al club di coprire gli investimenti già effettuati su Ramos e Gila, oltre a finanziare eventuali ulteriori rinforzi.

Cardinale ha già dimostrato di saper investire in modo deciso in questa finestra di mercato e le cessioni rappresentano il meccanismo attraverso il quale mantenere sostenibilità finanziaria. Il calendario è serrato.

Agosto è il mese decisivo per chiudere queste operazioni. Se il Milan riuscirà a piazzare Leao, Gimenez e almeno parte degli altri rossoneri in uscita, il bilancio estivo sarà positivo sia economicamente che dal punto di vista della rosa.