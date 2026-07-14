Milan, la cessione fa spazio al nuovo acquisto: sostituirà un titolare rossonero

Antonio Silva continua a rifiutare il rinnovo con il Benfica e il Milan oserrva attentamente la situazione. L’agente Mendes lavorerà per concretizzare l’operazione.

Silva e il Benfica: il rifiuto che apre la strada al Milan

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Antonio Silva non firma il rinnovo di contratto con il Benfica. La scadenza è fissata a giugno 2027, ma il difensore continua a dire no ai tentativi di prolungamento della società portoghese. Questa resistenza del giocatore non è un dettaglio: abbassa il prezzo del cartellino e rende l’operazione più concreta per i club interessati.

Il Milan segue da vicino la situazione. Ruben Amorim stima Silva e lo ritiene funzionale al progetto tattico rossonero. L’agente Jorge Mendes non perde tempo e continua a lavorare per portare il difensore a Milano. Al momento non c’è ancora l’affondo ufficiale della proprietà di Gerry Cardinale, ma il terreno è fertile per una trattativa che potrebbe decollare.

La difesa del Milan: Tomori in uscita, Silva come sostituto

La rosa difensiva rossonera ha numeri sufficienti, ma manca di qualità nell’impostazione dal basso. Con Fikayo Tomori destinato a partire in questa sessione di mercato, il Diavolo ha bisogno di un profilo giovane e capace di giocare da sinistra. Silva incarna esattamente questo profilo: è in rampa di lancio, ha margini di crescita importanti e rappresenta un’occasione di mercato a causa della situazione contrattuale con il Benfica.

Antonio Silva in azione durante una partita di calcio

L’arrivo di Amorim ha cambiato le priorità tattiche del Milan. La squadra giocherà tre competizioni nella stagione 2025-2026, inclusa l’Europa League, un trofeo che il club rossonero punta concretamente a vincere. Per questo motivo, una rosa ampliata e di qualità diventa fondamentale. Silva potrebbe arrivarci a prezzo ridotto rispetto alle quotazioni abituali, grazie al braccio di ferro con il Benfica.

Mendes e la trattativa: cosa aspettarsi

Qual è il prossimo passo? Mendes continua a muoversi, ma serve il via libera della proprietà americana. Cardinale finora non ha accelerato, preferendo una strategia attendista. Tuttavia, il rifiuto di Silva al rinnovo crea una finestra temporale: o il Benfica sceglie di venderlo ora incassando qualcosa, o rischia di perderlo a parametro zero nel 2027.

Il Milan non ha fretta, ma se Tomori partirà come previsto, la rosa avrà una lacuna che non può restare scoperta per tutta la stagione. Antonio Silva diventa quindi un nome sempre più concreto nel mercato rossonero dei prossimi mesi, soprattutto se il Benfica deciderà di aprire seriamente al dialogo con il Milan.