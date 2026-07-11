Milan, accelerata nella cessione: accordo ad un passo con il Leeds

Yunus Musah lascia il Milan a titolo definitivo. La Premier League bussa alle porte rossonere per il centrocampista americano rientrato dall’Atalanta, con Leeds United e West Ham pronti a competere per il suo acquisto.

Musah e la Premier: due club inglesi sul centrocampista del Milan

Secondo TMW, il Leeds United di Daniel Farke ha individuato in Musah il profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione. Il club inglese intende costruire una rosa ambiziosa e ha messo nel mirino l’americano, già osservato dal West Ham nella scorsa finestra di mercato. Due pretendenti concrete si contendono il giocatore, entrambe desiderose di portarlo in Inghilterra dove Musah è cresciuto calcisticamente nell’Arsenal.

La dirigenza rossonera ha deciso di non trattenere il centrocampista dopo il rientro dalla Dea. L’intenzione è chiara: cedere a titolo definitivo, non più in prestito. Questa scelta testimonia come il Milan preferisca incassare subito piuttosto che aspettare ulteriori sviluppi. L’esclusione di Musah dalla convocazione del ct Mauricio Pochettino per il Mondiale potrebbe accelerare i tempi della trattativa, riducendo le pretese economiche.

L’Atalanta e il bilancio deludente: perché il Milan lo cede

L’annata in prestito a Bergamo non ha convinto. 27 presenze in tutte le competizioni, ma spesso a gara in corso: appena 2 gol e 1 assist il bottino personale. Un rendimento insufficiente per giustificare la permanenza in rossonero, soprattutto con il nuovo progetto tecnico guidato da Amorim che richiede scelte immediate e definitive. Il Milan ha già aggiunto Gila e Ramos alla rosa, segnale che la dirigenza intende investire in profili diversi.

Per Musah rappresenterebbe un’opportunità concreta. Il ritorno in Inghilterra, dove ha mosso i primi passi professionali, potrebbe rivelarsi la soluzione giusta per rilanciare la carriera dopo una stagione caratterizzata da marginalità tattica. Leeds e West Ham offrono continuità di gioco e palcoscenici europei nel breve termine. La prossima mossa spetta ai club inglesi: uno dei due dovrà presentare un’offerta convincente al Milan per completare l’operazione.

Musah attende sviluppi sul fronte mercato mentre il Milan prosegue nella riorganizzazione della rosa secondo i dettami di Amorim. La cessione del centrocampista americano libera risorse economiche e spazi di organico, permettendo ulteriori rinforzi in mediana se necessario. Prima dell’inizio della stagione, la situazione di Musah dovrebbe risolversi definitivamente, con Leeds o West Ham a completare il trasferimento dal Milan.