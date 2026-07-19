Milan, Amorim pronto a fare pulizie: un titolarissimo può andare via

Fofana potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, club francesi hanno già avviato sondaggi per il centrocampista arrivato da Monaco.

Fofana e la partenza dal Milan: sondaggi dalla Francia

Il centrocampista francese classe 1999 rappresenta uno dei nomi più caldi nella lista dei possibili partenti rossoneri. Investimento iniziale superiore ai 20 milioni di euro, rendimento altalenante in Serie A, spazi di gioco sempre più ristretti: gli elementi per una cessione ci sono tutti. I sondaggi provenienti dalla Francia confermano quello che gli addetti ai lavori sussurrano da settimane.

Amorim ha già tracciato il suo profilo ideale a centrocampo e Fofana non vi rientra pienamente. La strategia è netta: cedere per reinvestire, snellire un organico dove il centrocampista francese rappresenta una risorsa economica da sfruttare. Il Milan ascolterà offerte senza fretta, ma consapevole che questa è la finestra giusta per monetizzare. Nel frattempo, la dirigenza accelera per altri centrocampisti.

La valutazione rossonera: fra i 20 e i 25 milioni

La dirigenza ha già stabilito il prezzo del biglietto. Tra 20 e 25 milioni di euro la richiesta per lasciar partire il francese, una cifra che consentirebbe al Milan di non registrare perdite sull’operazione condotta due estati fa. Non è una valutazione al ribasso, segno che la società crede ancora nella qualità del giocatore, anche se ormai lo considera cedibile.

Resta da capire quale club trasformerà l’interesse generico in un’offerta concreta. I sondaggi francesi finora non si sono tramutati in proposte ufficiali, ma il mercato si muove lentamente in questa fase: le mosse decisive arriveranno quando i club avranno chiarito gli assetti interni e gli obiettivi prioritari.

Fofana esulta durante una partita del Milan a San Siro

Cosa ha rappresentato Fofana al Milan finora?

33 presenze in Serie A nella stagione appena conclusa, 28 da titolare, 2 reti e 3 assist in campionato. Fofana si è adattato a un ruolo non propriamente suo, trovando sprazzi di inventiva e inserimenti coraggiosi che hanno ripagato la fiducia ricevuta.

Ma l’adattamento non basta quando il progetto tattico cambia. Amorim riparte da zero e necessita di profili funzionali al suo calcio. Fofana, per quanto bravo in certi momenti, rappresenta il passato del Milan e non il futuro che il nuovo allenatore vuole costruire.