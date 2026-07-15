Milan, Amorim può rilanciare questo giocatore: il rossonero può tornare protagonista

Nkunku trova in Amorim l’occasione per rinascere. Il passaggio al 3-4-2-1 restituisce al francese il ruolo che lo ha consacrato al Lipsia, dove era devastante alle spalle della punta.

Amorim cambia il sistema: Nkunku torna dove appartiene

Gli ultimi anni hanno consumato le certezze intorno al talento francese. Infortuni ricorrenti e una continuità di prestazioni mai trovata hanno trascinato Nkunku in una zona grigia, dove le sue qualità non trovavano spazio per emergere. Il Milan ha investito su un profilo che, almeno sulla carta, poteva rappresentare una soluzione offensiva di primo livello. La realtà, però, è stata diversa. Le problematiche fisiche e un sistema di gioco non adatto hanno bloccato la sua esplosione.

Con Amorim cambia tutto. Il nuovo tecnico portoghese costruisce squadre attorno a giocatori dinamici, capaci di muoversi con libertà nella trequarti. Nel primo allenamento a Milanello il 3-4-2-1 è emerso chiaramente: due mezze punte dietro il centravanti, esattamente dove Nkunku ha sempre dato il meglio di sé. Non è un dettaglio tattico minore. È la geometria che trasforma un giocatore bloccato in una pedina centrale del progetto.

La preparazione estiva deciderà il destino di Nkunku

I prossimi mesi saranno decisivi. Amorim avrà il tempo di valutare se Nkunku può diventare imprescindibile nel suo scacchiere o se il danno accumulato dalle stagioni precedenti è irreversibile. La preparazione estiva non è una formalità: è il laboratorio dove il tecnico capirà se il francese ha ancora quella fame e quella velocità di movimento che lo rendevano pericoloso.

Il mercato del Milan ruota anche intorno a questa valutazione. Un rilancio di Nkunku eliminerebbe la necessità di cercare un altro trequartista, liberando risorse per altri reparti dove gli interventi sono più urgenti. Pulisic non tornerà prima di fine agosto per l’infortunio, e Leao continua a essere corteggiato da altri club. In questo scenario, Nkunku rappresenta l’unica certezza offensiva disponibile per la ripartenza. Il trequartista rimane il nodo irrisolto del mercato rossonero.

La prossima stagione può trasformarsi in un’opportunità concreta di riscatto. Se il modulo di Amorim funziona come sembra promettere, il francese avrà davanti a sé un percorso chiaro per tornare ai livelli che lo hanno reso appetibile al Milan. Non è una promessa: è una struttura tattica che, finalmente, lo mette nelle condizioni di competere al suo vero livello. Il compito spetta a lui, ma il Milan con Amorim ha costruito le fondamenta giuste per Nkunku.