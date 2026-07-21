Milan, arriva il rinnovo quinquennale! Blindato il super talento

Christian Comotto rinnoverà il contratto con il Milan fino al 2031. L’accordo quinquennale arriva dopo le ottime prestazioni in Serie B con lo Spezia.

Comotto e il rinnovo: blindaggio totale fino al 2031

Il Milan ha deciso di accelerare sulla firma di Christian Comotto. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, l’intesa tra le parti è già trovata: il centrocampista prolungherà il suo contratto fino a giugno 2031, spostando l’orizzonte temporale di ulteriori tre stagioni rispetto alla scadenza precedente fissata al 2028. La dirigenza rossonera vuole blindare uno dei migliori talenti cresciuti nel proprio vivaio con una firma imminente, prevista già nella giornata di domani.

La decisione del club rossonero rappresenta un attestato di stima concreto verso il giovane mediano. Comotto ha dimostrato tutte le sue qualità durante la scorsa stagione in prestito allo Spezia, collezionando trenta presenze e imponendosi come una delle rivelazioni più significative del torneo cadetto. Il centrocampista ha ormai tutte le credenziali per giocarsi le proprie chance a Milanello, provando a convincere il nuovo tecnico Rúben Amorim a inserirlo stabilmente nelle rotazioni del centrocampo della prima squadra.

Comotto e Amorim: la sfida del debutto in rossonero

Con il nuovo allenatore arrivato a Milanello, Comotto avrà l’opportunità concreta di dimostrare il suo valore nel calcio di livello superiore. La strada verso la prima squadra non sarà priva di ostacoli: la concorrenza nel settore mediano è agguerrita e il tecnico portoghese ha le idee precise su come strutturare il centrocampo. Tuttavia, le prestazioni in Serie B hanno fornito al ragazzo le credenziali giuste per ambire a uno spazio nelle rotazioni rossonere.

Qual è l’obiettivo del Milan con questo rinnovo? Evitare altri casi Liberali, come sottolineato da Moretto. La società vuole trattenere i propri migliori talenti con contratti lunghi e blindati, impedendo che giovani promettenti si svincolino o finiscano nel mirino di altri club. L’accordo fino al 2031 rappresenta la risposta diretta a questa strategia di programmazione sul lungo termine.

Comotto non è l’unico giovane nel mirino della dirigenza rossonera. Anche Francesco Camarda, l’altro prodotto del vivaio classe 2008, sta per rinnovare fino al 2031. Per l’attaccante, però, lo scenario potrebbe essere diverso: la concorrenza nel reparto offensivo, con Gonçalo Ramos e altri profili già presenti, potrebbe spingere il Milan a valutare un’altra uscita temporanea in prestito per accumulare minutaggio e esperienza. Nel caso di Comotto, invece, la strada verso la permanenza a Milanello appare più diretta e meno complicata rispetto al compagno di generazione.

La firma imminente di Comotto sottolinea la volontà del Milan di costruire il futuro a partire dai propri giovani talenti. Con questo rinnovo fino al 2031, il club rossonero si assicura un mediano di prospettiva e dà un segnale chiaro: i ragazzi cresciuti nel vivaio che dimostrino qualità tecniche e atletiche significative avranno spazio e fiducia nel progetto. Comotto avrà ora la possibilità di scalare le gerarchie e di provare a diventare un elemento centrale della squadra di Amorim nel corso della prossima stagione.