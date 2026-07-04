Milan, arrivano conferme sul colpo e spuntano le cifre: i dettagli

Mario Gila verso il Milan per 30 milioni. Come riporta il Quotidiano dello Sport, il difensore spagnolo della Lazio è ormai a un passo dai rossoneri, con la trattativa in fase conclusiva.

Gila al Milan: la Lazio chiede 30 milioni

La dirigenza rossonera ha accelerato i tempi e il closing è imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, tra lunedì e martedì l’operazione potrebbe chiudersi definitivamente. Il Milan ha proposto un contratto da 5 milioni annui per cinque stagioni, cifra che il centrale spagnolo ha già accettato. La Lazio non ha motivi per trattenere un giocatore che sa di non rientrare nei piani futuri e la cessione a questa cifra rappresenta una soluzione vantaggiosa per entrambi.

Gila non è una scelta casuale. Scoperto da Igli Tare al Real Madrid, è cresciuto significativamente sotto la gestione Maurizio Sarri alla Lazio, dove ha consolidato le sue qualità di difensore moderno, capace di giocare sia in una linea a quattro che a tre. Il profilo tecnico combina solidità difensiva e capacità di impostazione dal basso, caratteristiche ritenute fondamentali dal nuovo progetto tattico rossonero.

Ramos apre la strada, Gila la chiude

L’arrivo di Gonçalo Ramos aveva segnato l’inizio della stagione mercatile del Milan. Ora, con Gila in chiusura, la rosa inizia a prendere forma concreta. Negli ultimi giorni era stato accostato anche al Napoli di Allegri, ma la mossa del Milan si è rivelata decisiva. Il Milan ha saputo muoversi con tempestività quando altri club stavano ancora valutando le opzioni.

La strategia della dirigenza mira a costruire una difesa completa e versatile. Con l’arrivo del centrale spagnolo, il Milan colma una lacuna che era rimasta aperta nella scorsa stagione. Le alternative in difesa aumentano, così come la possibilità di variare gli assetti tattici a seconda degli avversari. Questo aspetto non è marginale nel calcio moderno, dove la flessibilità è diventata una risorsa sempre più preziosa.

Nel frattempo il Milan continua a monitorare altre operazioni di mercato. La finestra estiva entra nella sua fase più calda e la società sa bene che i prossimi giorni potranno portare ulteriori sviluppi sia in entrata che in uscita. L’obiettivo rimane consegnare ad Amorim una squadra competitiva su tutti i fronti, con Mario Gila che rappresenterà un tassello importante della difesa rossonera.