Milan, cambia il futuro del rossonero? Ibra interviene e fa la differenza!

Luka Modric ha deciso di rimanere al Milan. Il croato, dopo l’eliminazione della Nazionale, ha scelto di accettare la proposta rossonera con un ruolo rinnovato.

Modric e il Milan: Ibrahimovic ha fatto la differenza

La svolta arriva dal contatto diretto di Zlatan Ibrahimovic. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, lo svedese in qualità di Senior Advisor di RedBird ha telefonato personalmente a Modric nei giorni scorsi, ribadendo quanto la proprietà e il tecnico Amorim desiderino la sua permanenza. Il messaggio è stato chiaro: per lui un ruolo da guida dello spogliatoio, quasi da semi-dirigente per un gruppo che sarà profondamente rinnovato.

Modric si sente ancora in grado di incidere e soprattutto mantiene una fame di vittorie intatta. Il pessimo finale di stagione aveva sollevato dubbi concreti sul suo futuro, ma la sensazione ricevuta dal croato è stata quella di un progetto ambizioso dove la sua esperienza rappresenta un elemento decisivo per alzare il livello competitivo della squadra.

Amorim vuole i big: Modric non sarà solo

Il tecnico portoghese non punta solamente a blindare Modric. Sempre secondo il ‘Corriere dello Sport’, Amorim intende trattenere anche Rabiot, Maignan e Pulisic. Quattro giocatori che il nuovo allenatore considera fondamentali per la leadership del gruppo: la loro permanenza rappresenta la base su cui costruire il Milan della prossima stagione.