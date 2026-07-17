Milan, sirene estere per un titolarissimo: offerta faraonica!

Pulisic resta al Milan nonostante l’assalto del New York City FC. Il club rossonero ha respinto l’offerta della franchigia americana, confermando che l’esterno non è in vendita.

New York City e l’offerta faraonica: Milan dice no

Secondo quanto riportato da ESPN, il New York City FC ha presentato un’offerta considerevole per Christian Pulisic nelle scorse settimane. L’interesse della MLS verso il giocatore americano è concreto e documentato. Il club statunitense ha già effettuato un tentativo di trattativa, ma la risposta rossonera è stata immediata e categorica: nessuna apertura alla cessione.

La posizione del Milan non lascia spazi di negoziazione. Pulisic rappresenta un elemento centrale nel progetto di Amorim, e la società non intende privarsene nemmeno di fronte a proposte economiche importanti. Cardinale e lo staff tecnico hanno blindato il giocatore, inserendolo tra gli intoccabili della rosa.

Pulisic in azione con la maglia del Milan

Pulisic nel progetto rossonero: ruolo e centralità tattica

L’esterno occupa una posizione strategica nel nuovo Milan. Amorim lo considera funzionale ai suoi schemi offensivi e alla costruzione del gioco. La scelta di mantenerlo in rosa, nonostante i tentativi esteri, evidenzia come il tecnico portoghese abbia individuato in Pulisic un giocatore indispensabile per le sue ambizioni tattiche.

Il Milan ha già respinto approcci per altri elementi della squadra. La volontà è costruire un nucleo stabile intorno a giocatori di qualità, evitando smembramenti che indebolirebbero il competitivo. Pulisic rientra in questa logica di consolidamento, non di smantellamento.