Milan, campagna abbonamenti 2026/27: tutte le novità da conoscere

Il Milan rilancia la sua strategia commerciale con la campagna abbonamenti 2026/27, che prenderà il via martedì 7 luglio con un’offerta rinnovata e strutturata su due formule distinte per rispondere alle esigenze diverse della tifoseria rossonera.

Le due formule: Classic e Plus a confronto

L’offerta si divide in due prodotti complementari. La formula Classic comprende tutte le 19 partite di Serie A casalinghe più una fase di prelazione per Coppa Italia e UEFA Europa League, con la possibilità di quattro cambi nominativo stagionali.

La formula Plus aggiunge le quattro gare europee a San Siro nella fase a campionato e l’Ottavo di Coppa Italia, per un totale di 24 partite, consentendo dodici cambi nominativo e priorità sulle trasferte europee. Chi rinnova dalla stagione 2025/26 accede in prelazione dal 7 al 19 luglio, mentre il cambio posto si articola in due finestre successive prima della vendita libera dal 30 luglio.

MyTickets e i Milan Club: novità strutturali

Il Club introduce MyTickets, la nuova app per gestire abbonamenti e titoli di accesso, semplificando la consultazione dei diritti, i cambi nominativo e l’accesso allo stadio. Per la prima volta gli iscritti AIMC beneficiano di un prodotto dedicato con 8 cambi per il Classic e 16 per il Plus, rafforzando il legame tra il Milan e la comunità dei Milan Club attraverso una convenzione rinnovata.

Tariffe speciali e accesso inclusivo

Restano disponibili le formule Family nella Tribuna Family al Primo Anello Verde, con la possibilità di abbinare un abbonamento intero a tre Under16. Tariffe dedicate anche per Under25 nei settori del Primo Verde e Primo Arancio Laterale, e per Over65 nel Primo Arancio.

L’accesso per tifosi con disabilità e accompagnatori avverrà tramite biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata, con vendita dal 14 luglio. Il Club 1899 offre soluzioni hospitality premium per aziende e privati, garantendo accesso alle migliori aree dello stadio con servizi esclusivi.

Quale è il valore della rivendita per gli abbonati? La cessione del proprio posto per una singola partita avviene attraverso il cambio nominativo nei limiti previsti dalle due formule, con una piattaforma di rivendita dedicata in occasione di alcune partite della stagione 2026/27 che amplifica le opportunità di gestione flessibile.