Milan, dalla Serie A insistono per il calciatore: Amorim blocca tutto!

Christopher Nkunku non partirà dal Milan. Ruben Amorim ha deciso di blindare il fantasista francese nonostante i tentativi della Roma.

Gasperini e D’Amico bussano alla porta: il Milan dice no

Come rivela Calciomercato.com, il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico ha avuto diversi contatti con la dirigenza rossonera per il classe ’97. La risposta è stata negativa. Gasperini stravede per il francese e lo segue da anni. Ma il Milan non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa. La scelta rispecchia una strategia precisa: non rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions League.

La Roma insiste da settimane. Ogni tentativo si è arenato sulla stessa risposta: Nkunku è incedibile. Non per una questione economica, ma tattica. Il Milan preferisce concentrare gli sforzi sulla cessione di altri profili, quelli che già oggi non rientrano nel progetto di Amorim.

Nkunku esulta durante una partita del Milan

Amorim lo vuole titolare: il ruolo nel 3-4-2-1

Nkunku è centrale nel sistema offensivo del tecnico portoghese. Secondo Calciomercato.com, nel 3-4-2-1 di Amorim, il francese rappresenta uno dei potenziali titolari nel ruolo di sotto punta, proprio dove può esprimere al meglio le sue qualità. Dribbling, azioni in uno contro uno, capacità di svariare sulla trequarti. Sono le caratteristiche che il portoghese considera ideali per un calcio offensivo e verticale.

Cedere Nkunku significherebbe privarsi di un trequartista con potenzialità enormi nel nuovo sistema. E significherebbe anche rinforzare direttamente la Roma, rivale nella lotta per i piazzamenti europei. Una doppia sconfitta che il Milan non vuole permettersi. La dirigenza rossonera sa che in questa sessione di mercato solo offerte irrinunciabili potrebbero cambiare i piani, ma al momento nessuna proposta di quel genere è arrivata.

Quale sarà il prossimo passo di Gasperini? Il tecnico della Roma dovrà cercare alternative sul mercato. Nkunku resterà un obiettivo di difficile realizzazione finché il Milan non cambierà idea. E allo stato attuale, con Amorim che lo ritiene fondamentale per il suo progetto, quella possibilità rimane remota.