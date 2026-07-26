Milan, dalla Turchia hanno un piano ben preciso: cosa filtra

Rafael Leão resta al centro dei piani di mercato del Milan, ma il Fenerbahçe ha scelto una strategia che potrebbe paralizzare i rossoneri fino a metà agosto. Secondo Fanatik, il club turco punta al prestito del portoghese, convinto che il prezzo scenderà nei prossimi mesi.

Leão al Fenerbahçe: il prestito che il Milan non vuole

Il Fenerbahçe non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per Rafael Leão. La dirigenza gialloblu sa perfettamente cosa vuole: portare l’attaccante in prestito senza investire subito la cifra che il Milan richiede. Come rivela Fanatik, i turchi ritengono che il cartellino del portoghese scenderà verso la metà di agosto, quando le trattative di mercato entreranno nella fase decisiva. Nel frattempo, il club di Istanbul aspetta, consapevole che ogni settimana che passa aumenta la pressione sulla società rossonera.

Il Milan chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro per la cessione definitiva di Leão. Una somma importante che il Fenerbahçe non intende versare adesso. Lo stallo è conveniente per i turchi, scomodo per i rossoneri, che hanno bisogno di incassare per finanziare i colpi in entrata richiesti da Amorim. Senza la vendita di Leão, gli investimenti nel reparto avanzato diventano più difficili da realizzare.

Rafael Leão durante la partita del Milan

Amorim aspetta il trequartista: Karetsas rimane l’obiettivo

L’allenatore portoghese ha disegnato un 3-4-2-1 che richiede un giocatore specifico nella posizione di sottopunta. Leão, pur essendo un attaccante di livello, non rientra pienamente nelle esigenze tattiche del nuovo progetto. Cedere il portoghese non è una scelta tecnica casuale: è una necessità funzionale al sistema di gioco che Amorim vuole implementare. Il Milan ha già investito oltre 100 milioni di euro senza cessioni, con gli arrivi di Gila e Ramos. Ulteriori spese senza incassi dalla partenza di Leão rendono la situazione insostenibile dal punto di vista economico.

Quale scenario attende il Milan se Leão resta fino a metà agosto? Una paralisi del mercato in entrata che potrebbe costringere il club a rinviare l’acquisto del trequartista offensivo. Alternativa: investire comunque, rischiando di creare uno squilibrio di bilancio. La strategia del Fenerbahçe è paziente e calcolata, esattamente quella che il Milan non può permettersi.

Il tempo gioca a favore di Istanbul e contro Milano. Ogni giorno che passa senza una cessione ufficiale di Leão complica i piani di calciomercato del Milan per nuovi innesti. I turchi lo sanno e aspettano. Sarà interessante osservare se la dirigenza rossonera deciderà di forzare la mano prima di metà agosto oppure se accetterà questo braccio di ferro che rischia di compromettere alcuni acquisti per Amorim nel reparto avanzato.