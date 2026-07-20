Milan, dalla Turchia sono pronti a fare sul serio: assalto al titolarissimo!

Pulisic continua a stuzzicare i grandi club europei e non solo: il Galatasaray ha sondato l’attaccante americano del Milan, ma i rossoneri intendono blindarlo.

Galatasaray su Pulisic: semplice ricognizione senza offerta

Secondo Tuttomercatoweb, il club turco ha avviato una raccolta informativa per capire se fosse possibile imbastire un’operazione intorno al numero 11 rossonero. Non si tratta di una proposta formale al calciatore né al Milan, bensì di un primo approccio esplorativo. Il Galatasaray vuole valutare la fattibilità di una trattativa, ma al momento non ha mosso passi concreti verso Milanello.

La tentazione turca si aggiunge a un quadro di mercato già complesso attorno a Pulisic. Nelle ultime settimane il New York City FC ha manifestato un interesse deciso, pronto a formulare un’offerta importante nel caso l’americano decidesse di tornare in MLS. Entrambe le piste, però, si scontrano con la ferma volontà del Milan di trattenere il giocatore.

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Milan blindato: Cardinale e Amorim puntano su Pulisic

La dirigenza rossonera ha scelto una linea di difesa netta. Gerry Cardinale e Ruben Amorim considerano Pulisic centrale nel progetto di rilancio del club e sono disposti a offrirgli un rinnovo di contratto migliorativo. L’attuale accordo scade nel 2027 con un’opzione di prolungamento automatico per un ulteriore anno, ma il Milan intende trasformarlo in un impegno più stabile.

Questa scelta rivela la priorità della nuova gestione tecnica: costruire il rilancio attorno a giocatori di qualità già presenti in rosa piuttosto che inseguire profili esterni. Pulisic rappresenta esattamente quel tipo di investimento già fatto che il Milan vuole valorizzare appieno sotto la guida tattica di Amorim. Qualsiasi tentativo di altre squadre di avvicinarsi al calciatore troverà un muro rossonero difficile da scalfire.

Cosa significa questa blindatura per il mercato del Milan? Significa che la priorità estiva non è cedere Pulisic ma consolidare il suo ruolo di protagonista, liberando così risorse e attenzione per gli altri movimenti in entrata. Il Milan intende chiudere la porta ai sondaggi e procedere con il rinnovo contrattuale, trasformando l’interesse esterno in un elemento di forza nella negoziazione contrattuale.