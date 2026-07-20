Milan, il big firma il rinnovo: blindato fino al 2027! I dettagli

Modrić al Milan prolungherà il contratto fino al giugno 2027 con una firma fissata per mercoledì 22 luglio. L’accordo prevede 3,5 milioni netti più 500mila di bonus.
Modrić e il Milan: il rinnovo da 4 milioni che blinda il centrocampo
Dopo settimane di riflessioni, Luka Modrić ha sciolto le riserve e deciso di prolungare il legame con il Milan per un’ulteriore stagione. Il precedente accordo, scaduto il 30 giugno, verrà rinnovato spostando la nuova scadenza al 30 giugno 2027. Il Pallone d’Oro 2018 rimane così un pilastro del progetto rossonero anche per l’annata 2026-2027.
La firma avverrà nella giornata di mercoledì 22 luglio, come rivelato dalla stampa croata. Dal punto di vista economico, l’accordo ricalca i parametri della stagione precedente: Modrić percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, con l’aggiunta di 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili, per un pacchetto complessivo di 4 milioni di euro. Una conferma di continuità che testimonia la volontà del campione di rimettersi completamente in gioco a Milano.
Rúben Amorim e la risorsa Modrić: dalla panchina al palcoscenico europeo
Sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim, la gestione del regista croato assumerà caratteri diversi rispetto alla passata stagione. Modrić rappresenta una risorsa fondamentale. La sua immensa qualità tecnica unita al ruolo di guida nello spogliatoio per i giovani in rosa rende il rinnovo una scelta strategica più che una semplice operazione conservativa.