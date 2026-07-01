Milan, dopo l’attaccante si punta al colpo in difesa: spunta un nome dalla Serie A!

Dopo l’ufficialità di Gonçalo Ramos, il Milan sposta l’attenzione sul reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza e il tecnico Rúben Amorim stanno monitorando diversi profili per il centro della difesa, con Tiago Gabriel del Lecce che emerge come possibile sorpresa. L’obiettivo è integrare giocatori in grado di garantire solidità tattica e continuità nella nuova stagione di Serie A.

La priorità per la difesa

Con il reparto offensivo già rinforzato dall’arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan concentra ora la sua attenzione sul centro della difesa.

Il nome principale rimane quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, seguito da Antonio Silva del Benfica. Tuttavia, la dirigenza valuta anche alternative, tra cui Tiago Gabriel, come possibile rinforzo secondario ma strategico.

Il profilo di Tiago Gabriel

Tiago Gabriel, centrale del Lecce, ha mostrato grandi progressi durante la stagione. La sua duttilità e le qualità fisiche e tecniche lo rendono un profilo appetibile. Il giocatore è gestito dall’agenzia di Jorge Mendes, e il suo costo stimato si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan valuta attentamente l’opzione per completare il reparto arretrato, considerando possibili opportunità e margini di trattativa.

Strategia e alternative

L’attenzione del club resta concentrata sul completamento della rosa, con la priorità sulle posizioni centrali della difesa. Tiago Gabriel potrebbe inserirsi come soluzione di emergenza o sorpresa, qualora le trattative principali per Inácio o Silva non dovessero concretizzarsi.

La società intende agire con equilibrio, considerando sia la qualità tecnica che la sostenibilità economica. Una cosa è certa però: i rossoneri vogliono regalare al tecnico portoghese anche un nuovo difensore.