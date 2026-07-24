Milan, doppio rinnovo per due stelle del futuro: ora è UFFICIALE

Francesco Camarda e Christian Comotto hanno rinnovato il contratto con il Milan fino al giugno 2031, con opzione per un’ulteriore stagione. La mossa di Gerry Cardinale e Ruben Amorim blinda i talenti della cantera rossonera.

Camarda: il rinnovo dopo il Lecce e l’infortunio

L’attaccante classe 2008 ha sottoscritto l’accordo più lungo della sua carriera, sigillando il legame con il club per i prossimi sette anni. Nella scorsa stagione in prestito al Lecce, Camarda ha collezionato 23 presenze in Serie A, realizzando 1 gol e fornendo 1 assist, ma l’esperienza è stata compromessa da un grave infortunio alla spalla che ha richiesto intervento chirurgico.

Ora Camarda è tornato a Milanello e lavora per conquistare spazio nella rosa di Amorim. L’obiettivo è diventare vice Ramos in questa stagione, una responsabilità che rappresenta il primo vero test nel progetto rossonero. Il comunicato ufficiale del Milan sottolinea l’impegno comune: “Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi“. Tre parole chiave che sintetizzano la filosofia dietro il rinnovo.

Comotto blindato: il centrocampista rimane fino al 2031

Anche Christian Comotto ha esteso il contratto con le medesime scadenze di Camarda. Il centrocampista rossonero avrà ora l’opportunità di giocarsi tutte le carte con Amorim per restare in prima squadra. La continuità contrattuale offre stabilità a entrambi i giovani talenti nel momento di massima rivoluzione tattica del club.

I due rinnovi rappresentano la strategia di Cardinale di investire sui giovani cresciuti nel settore giovanile del Milan. Non si tratta di semplici prolungamenti burocratici, ma di veri e propri atti di fiducia nel percorso di sviluppo della cantera rossonera. La squadra ha accolto i due giocatori a Milanello dopo la firma, testimonianza dell’importanza attribuita a questa operazione.

Il progetto Amorim e i talenti da sviluppare

Ruben Amorim sta costruendo la rosa secondo il suo modulo 3-4-2-1 e ha bisogno di qualità sia nel presente che nel futuro. I rinnovi di Camarda e Comotto si inseriscono in questa logica: blindare le promesse interne consente al nuovo allenatore di pianificare senza ansie di mercato. Cardinale ha dato chiare indicazioni: vuole la squadra più forte possibile per il tecnico portoghese, ma anche un vivaio competitivo.

Qual è il valore reale di questi rinnovi per il Milan? Non tanto economico quanto strategico. Camarda e Comotto rimangono proprietà del club per sette anni, creando margini di manovra per prestiti, scambi o valorizzazione futura. Nel calciomercato del Milan, trattenere i giovani talenti significa evitare di cederli in perdita e costruire una base solida per il domani. Camarda dovrò dimostrare se può essere almeno un vice Ramos, mentre Comotto dovrà convincere Amorim sulla sua idoneità al centrocampo rossonero. Il progetto del Milan passa anche da qui: dalla capacità di sviluppare talenti interni e relegarli in ruoli di responsabilità.