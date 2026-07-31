Milan, il centrocampista ai saluti: due squadre Serie A accelerano

Kevin Zeroli lascerà il Milan. Lecce e Frosinone hanno già contattato i rossoneri per il centrocampista classe 2005, che non rientra nei piani di Ruben Amorim e ha ricevuto la comunicazione ufficiale della cessione.

Zeroli al Lecce e Frosinone: i contatti con il Milan

Due club di Serie A hanno avviato trattative concrete per il giovane talento cresciuto nel settore giovanile rossonero. Sia il Lecce di Eusebio Di Francesco che il Frosinone, neo-promosso in massima serie, hanno chiesto informazioni al Milan. Il Lecce vanta già un rapporto consolidato con i rossoneri grazie all’operazione Camarda; il Frosinone, invece, punta a innalzare il tasso tecnico della rosa con giovani di prospettiva. Zeroli, dal canto suo, preferirebbe rimanere in Serie A piuttosto che scendere di categoria.

Il centrocampista ha vissuto un’esperienza formativa in Serie B. Trasferito in prestito a febbraio 2025, ha indossato le maglie di Monza e Juve Stabia, collezionando 14 presenze e 2 reti, tra cui una rovesciata decisiva contro il Modena nei playoff. Gli infortuni hanno condizionato la stagione: 16 gare saltate per problemi fisici. Rientrato a Milanello, ora si allena con la Primavera rossonera in attesa di sviluppi sul mercato.

Il Milan apre al trasferimento definitivo: la clausola del 50%

Amorim ha già comunicato chiaramente: Zeroli non fa parte del progetto. La dirigenza rossonera, però, non esclude la vendita a titolo definitivo. Il Milan è disposto a cederlo permanentemente solo con una clausola sulla rivendita del 50%. Una formula già sperimentata con Liberali al Catanzaro, che consente ai rossoneri di partecipare agli eventuali incassi futuri o di riacquistare il giocatore a prezzo ridotto.

Questa strategia rivela la volontà del club di non perdere completamente il controllo sul cartellino. Se Zeroli dovesse esplodere in una delle due squadre interessate, il Milan avrebbe diritto a una percentuale sulla successiva rivendita. La formula rappresenta un compromesso tra l’esigenza di liberare spazio in rosa e la necessità di tutelarsi sul piano economico. Le discussioni tra il Lecce, il Frosinone e i rossoneri proseguiranno nei prossimi giorni per definire i dettagli dell’operazione.

Quale soluzione preferisce il Milan: prestito o cessione definitiva? La dirigenza rossonera valuta entrambe le opzioni, ma la clausola del 50% sulla futura rivendita è diventata il vincolo per aprire alla permanente. Prestito semplice rimane comunque sul tavolo se nessun club accetterà le condizioni imposte per il trasferimento a titolo definitivo.

Lecce e Frosinone hanno poco tempo per convincere il Milan. La finestra di mercato invernale si chiude tra poche settimane, e Zeroli rappresenta un’opportunità concreta per entrambi i club di Serie A. Il centrocampista, dal canto suo, attende notizie: la sua ambizione di rimanere nel massimo campionato italiano può concretizzarsi solo se una delle due squadre accelererà le trattative e accetterà i termini del Milan per il calciomercato 2026.