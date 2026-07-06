Milan, il futuro del big non è deciso: può cambiare tutto

Luka Modric decide il suo futuro al Milan dopo l’eliminazione della Croazia ai Mondiali. Le prospettive per il centrocampista croato in rossonero dipendono da colloqui già avviati con la dirigenza.

Modric al Milan: Amorim e Cardinale lo contattano personalmente

Come rivela il Corriere dello Sport, la decisione di Modric arriverà a breve. Ruben Amorim ha già contattato il fuoriclasse croato, ribadendo la volontà di costruire il nuovo progetto con lui. Il tecnico portoghese intende utilizzarlo con meno continuità rispetto alla scorsa stagione, distribuendo il minutaggio su una campagna più fitta di impegni europei. Anche il proprietario Cardinale è intervenuto personalmente, rassicurando il numero 10 sulla credibilità dell’ambizione rossonera.

L’annata appena conclusa ha però complicato lo scenario. Il croato ha vissuto un girone di ritorno deludente, culminato con la mancata qualificazione in Champions League. Tutto sembrava orientato verso una conferma naturale, ma il fallimento europeo ha rimesso tutto in discussione. Ora il Milan deve convincerlo a restare, accettando un ruolo diverso rispetto alla passata stagione.

Modric in azione durante una partita allo stadio

Il centrocampo del Milan: chi parte e chi resta

Bennacer e Bondo hanno un piede fuori da Milanello e cercheranno una nuova destinazione. Anche Fofana e Loftus Cheek sono con le valige pronte: il primo ha ricevuto sondaggi da club inglesi, il secondo attende sviluppi. La difesa del centrocampo passa attraverso le scelte di mercato in uscita, indipendentemente da quella di Modric.

Il Milan conta su Ricci e Jashari, i due giovani acquisti della scorsa stagione che avranno più spazio nel nuovo ciclo. Potrebbero arrivare altri rinforzi, con voci che legano i rossoneri a Marc Casadó, ma ogni movimento dipenderà dalle cessioni e dalla decisione del croato. Una volta che Modric comunicherà la sua scelta, la dirigenza avrà il quadro completo per muoversi sul mercato del centrocampo.

Nel nuovo Milan di Amorim, il ruolo di Modric si definirebbe anche nello spogliatoio, dove la sua esperienza resterebbe preziosa.