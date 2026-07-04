Milan, il giocatore resta in uscita: “I club di Premier si muovono”

Youssouf Fofana lascia il Milan. Secondo Ceccarini su Tuttomercatoweb, il centrocampista francese non rientra più nel progetto rossonero e il club valuta offerte dalla Premier League.

Fofana fuori dal progetto: la Premier si muove

La situazione di Fofana al Milan si è chiarita definitivamente. Il giocatore non rappresenta più una priorità per la dirigenza rossonera. L’esclusione dal progetto apre le porte a una cessione, con la Premier League già attiva nel sondare il terreno. Ceccarini ha registrato i primi movimenti concreti dai club inglesi, confermando che il mercato estivo potrebbe portare all’addio del francese.

Il Milan accelera comunque sugli acquisti. Dopo Gonçalo Ramos, i rossoneri hanno praticamente chiuso per Gila dalla Lazio sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. L’operazione potrebbe concretizzarsi già lunedì. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto: contratto quinquennale a 5 milioni a stagione, con il 50 per cento del ricavato destinato al Real Madrid.

Le uscite del Milan: Leao e il mercato di ricostruzione

Fofana non è l’unico in uscita. Rafael Leao rimane il principale candidato alla cessione, con la valutazione fissata tra 60 e 70 milioni di euro. La dirigenza rossonera sta dunque disegnando un mercato dove entrate e uscite seguono una logica precisa: ringiovanimento e finanziamento dei nuovi arrivi attraverso le cessioni di chi non rientra più negli schemi tattici.

La scelta di mettere Fofana sul mercato conferma una strategia ben definita. Non è una decisione affrettata, ma il risultato di valutazioni tecniche precise su quale profilo serve alla squadra di Amorim. Il centrocampista francese, pur avendo qualità, evidentemente non si adatta al nuovo progetto. La Premier League rappresenta la destinazione più probabile, dove il suo tipo di calcio potrebbe trovare maggiore spazio e valorizzazione economica.

Entro i prossimi giorni il Milan dovrebbe completare l’arrivo di Gila e definire il destino di Fofana. La cessione del centrocampista garantirebbe liquidità per ulteriori mosse di mercato, mentre la permanenza di Leao resta ancora da risolvere. Nel calciomercato Milan i prossimi movimenti dipenderanno dalle offerte concrete che arriveranno dalla Premier League per Fofana e dalle valutazioni finali su chi dovrà partire e chi restare nel progetto rossonero.