Milan, il ricordo di Baresi a Perth: cos’è successo in campo

Franco Baresi scompare a 66 anni e il Milan interrompe l’allenamento a Perth per omaggiarlo: Matteo Gabbia deposita la maglia numero 6 al centro del Sam Kerr Football Center.

Ruben Amorim ha riunito la squadra in cerchio durante il minuto di silenzio. Il gesto, semplice ma carico di significato, rappresenta il tributo del club rossonero alla leggenda che ha indossato quella casacca per un’intera carriera. Gabbia, capitano in assenza di Maignan, ha guidato il momento di raccoglimento con la maglia simbolo di Baresi posizionata in campo.

Baresi e il Milan: un legame indissolubile

La figura di Franco Baresi trascende il semplice ruolo di difensore. Ha incarnato per decenni l’identità stessa del Milan, trasformando il numero 6 in un simbolo di dedizione e lealtà. La sua assenza lascia un vuoto che nessun altro potrebbe colmare, non soltanto nello spogliatoio ma nell’intera storia del calcio italiano. Baresi ha definito un’epoca, ha vinto scudetti, coppe europee, mondiali per club con una coerenza raramente vista nel calcio moderno. La sua permanenza al Milan per l’intera carriera, in un’epoca dove i trasferimenti erano già frequenti, rappresenta una scelta consapevole di costruire qualcosa di duraturo.

Il Milan di oggi, in Australia per la preparazione estiva, ha scelto di fermarsi. Non è stata una comunicazione formale, una nota stampa di cordoglio. È stato un gesto concreto, visibile, tangibile: una maglia in campo, un minuto di silenzio, il raccoglimento di una squadra che sa di appartenere a una continuità storica. Questo tipo di ricordo collettivo ancor più del comunicato ufficiale trasmette il valore che Baresi rappresenta per l’organizzazione.

L’eredità di Baresi nel DNA rossonero

Cosa rimane di Baresi nel Milan contemporaneo? Non soltanto statistiche o titoli vinti, bensì un modello di comportamento professionale. La lealtà a una sola maglia, la crescita tattica attraverso decenni, la capacità di adattarsi ai cambiamenti mantenendo standard qualitativi elevati. Questi insegnamenti trovano eco nelle scelte della dirigenza rossonera e negli atteggiamenti che il club continua a richiedere ai propri calciatori. Amorim, nuovo allenatore del Milan, eredita una tradizione dove il numero 6 non è mai stato un numero ordinario, ma una responsabilità.

Il Milan continuerà il ritiro in Australia con questo ricordo. I calciatori torneranno a correre sapendo di rappresentare una continuità che parte da Baresi e arriva fino a loro. La stagione che si appresta a iniziare avrà questo significato aggiunto: l’obbligo morale di onorare chi ha costruito le fondamenta di un’istituzione. Franco Baresi rimane parte del DNA del calciomercato Milan, della sua strategia, della sua cultura sportiva.