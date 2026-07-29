Milan, in Australia ci saranno due arrivi: Amorim può sorridere!

Amorim ha cancellato l’amichevole del 1° agosto contro il Perth Glory. Il Milan in Australia affronterà il derby con l’Inter il 5 agosto come primo test ufficiale della tournée.
Leao e Ramos in arrivo: il Milan si rinforza
Come riportato da Gazzetta.it, nella serata odierna Rafa Leao e Gonçalo Ramos raggiungeranno il ritiro australiano. I due giocatori inizieranno regolarmente gli allenamenti dal giorno successivo al loro arrivo, integrandosi immediatamente nei piani di Amorim. Questo anticipo rispetto alla partenza programmata accelera i tempi di inserimento nel nuovo assetto tattico.
Il difensore Diawara, ex Troyes, ha già completato le visite mediche. Il francese è in fase di perfezionamento della documentazione per il visto e raggiungerà Perth non appena tutti i documenti saranno in ordine. La sua assenza al momento del primo test tattico rappresenta un elemento da considerare nella gestione delle rotazioni difensive iniziali.
Perth Glory annullato: Amorim sceglie l’allenamento
L’allenatore rossonero ha ritenuto la gara contro il Perth Glory non funzionale agli obiettivi della preparazione. La partita, già programmata a porte chiuse, è stata sostituita con una seduta di allenamento. Una decisione che rispecchia l’approccio pragmatico del tecnico portoghese, orientato a massimizzare il lavoro tattico piuttosto che accumulare minuti di gioco contro avversari di minore spessore.
Il calendario della tournée australiana subisce quindi una riorganizzazione. Il Milan avrà più tempo per affinare i dettagli difensivi e offensivi prima di affrontare l’Inter a Perth il 5 agosto. Questo scontro diretto rappresenterà il vero termometro della condizione della squadra, con conseguenze importanti anche a livello di morale e consapevolezza tattica in vista della Serie A.