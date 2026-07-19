Milan, la cessione ora è possibile: c’è l’annuncio di Romano

Samuele Ricci e il Milan potrebbero separarsi già questa estate. Come rivela Fabrizio Romano, il centrocampista non rientra tra le priorità tattiche di Amorim e il club rossonero valuterebbe seriamente qualsiasi proposta economica interessante per cederlo.

Ricci e Amorim: gerarchie già definite

L’allenatore portoghese ha stabilito una gerarchia iniziale nel centrocampo rossonero, e Ricci non occupa una posizione di primo piano. Nonostante l’arrivo relativamente recente al Milan, con contratto fino al 2029, il classe 2001 non rappresenta un incedibile per la società. Nella scorsa stagione ha giocato 34 partite, segnando un gol e fornendo 4 assist, contribuendo in modo significativo in determinate fasi della campagna. Tuttavia, il profilo tattico non coincide con le esigenze immediate dello staff tecnico.

La valutazione di Ricci dipenderà esclusivamente dalle offerte concrete che arriveranno dalla Serie A o dall’estero. Il Milan non lo ritiene incedibile e ha già segnalato internamente che una proposta interessante verrebbe presa in seria considerazione. Non si tratta di una scelta dettata da problemi di rendimento, bensì da una questione di adattamento tattico alle nuove dinamiche imposte da Amorim.

Ricci esulta durante una partita del Milan

Il mercato estivo del Milan: cessioni e rinforzi

La finestra di mercato estiva rappresenta il momento ideale per il club rossonero di fare cassa e finanziare i rinforzi ritenuti prioritari. Ricci potrebbe diventare una pedina importante in questa strategia, soprattutto se dovessero arrivare offerte superiori ai 15-20 milioni di euro. Il centrocampista mantiene comunque una valutazione solida sul mercato e diverse squadre potrebbero mostrare interesse nei prossimi mesi. A tal proposito, il Milan sta già accelerando per il centrocampista danese Hojbjerg, seguito da anni come possibile rinforzo in mediana.

Quale futuro attende Ricci al Milan? La risposta dipenderà dalle mosse di mercato esterno. Se nessuna squadra presenterà un’offerta congrua, il giocatore resterà e avrà l’opportunità di conquistare spazio sotto la guida di Amorim. In caso contrario, la cessione appare probabile e potrebbe materializzarsi molto presto.