Milan, la corsa all’obiettivo si complica: spunta un top club sul giocatore

Kostantinos Karetsas finisce nel mirino del Borussia Dortmund. Secondo Sky DE, i gialloneri hanno riattivato la caccia al trequartista del Genk dopo mesi di stallo, complicando i piani rossoneri.

Dortmund riaccende la pista: Karetsas nel progetto tedesco

Il club tedesco ha deciso di tornare all’assalto per il diciottenne belga, identificandolo come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Brandt in trequarti. Karetsas ha già manifestato disponibilità al trasferimento in Bundesliga, attratto dal progetto tecnico dei gialloneri. La mossa di Dortmund arriva dopo settimane di congelamento della pista, ma ora il club ha riallacciato i contatti diretti con il calciatore. L’interesse tedesco rappresenta una concorrenza seria per il Milan, che aveva inserito il giovane belga nella lista dei candidati per rinforzare la trequarti.

Rúben Amorim ha chiesto un fantasista con inventiva per il suo 3-4-2-1: Karetsas corrisponde perfettamente all’identikit rossonero. Il Milan valutava il belga insieme a Can Uzun e Kerim Alajbegovic per completare la mediana offensiva. Ora però lo scenario cambia con l’ingresso di un competitor europeo di primo piano.

Il Genk non sconta: 35 milioni per Karetsas non sono negoziabili

Quanto chiede il Genk per il suo gioiello? Una cifra importante: 35 milioni di euro, senza margini di trattativa al ribasso. Il club belga tiene duro sulla valutazione, consapevole dell’interesse di due big europee.

Dortmund conta di reperire i fondi attraverso la cessione di Adeyemi, operazione che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Il Milan, invece, non ha ancora mosso passi concreti sul fronte economico per Karetsas. La richiesta del Genk rappresenta un ostacolo serio per entrambe le squadre, ma il club tedesco ha già un piano di finanziamento definito. Per i rossoneri la valutazione rimane elevata in relazione al budget disponibile per la trequarti, dove Amorim ha comunque altre opzioni da esplorare.

La disponibilità del giocatore a trasferirsi in Germania accelera i tempi della trattativa per Dortmund. Karetsas non vede l’ora di approdare in un campionato competitivo e il progetto della Bundesliga lo attrae più della prospettiva milanese, almeno al momento. Il Milan rischia di restare tagliato fuori da questa operazione se non intensifica i contatti e le valutazioni economiche.

Lo scenario prossimo riguarda la capacità del Dortmund di chiudere la vendita di Adeyemi: una volta incassati quei fondi, il club tedesco farà un’offerta ufficiale al Genk per Karetsas. Il Milan dovrà decidere se insistere su questa pista o riorientarsi verso Can Uzun o altri profili. La finestra di mercato di gennaio potrebbe chiudersi senza novità concrete per la trequarti rossonera se Amorim non accelera le decisioni su Karetsas e gli altri obiettivi.