Milan, la fumata bianca è ad un passo. Moretto annuncia: “Mai così vicini alla cessione”

Pervis Estupinan lascia il Milan dopo dodici mesi. L’esterno sudamericano ha raggiunto l’accordo con l’Aston Villa e la cessione è ormai imminente.

Estupinan-Aston Villa: i dettagli della trattativa

Secondo Matteo Moretto, nelle prossime ore è atteso un incontro decisivo tra i due club per sbloccare definitivamente l’operazione. Il giocatore ha già sottoscritto il contratto con la squadra inglese e l’allenatore Unai Emery spinge con forza per completare l’acquisizione. La distanza tra Milan e Aston Villa sulla valutazione è minima: gli inglesi sono convinti di chiudere entro breve termine.

L’esperienza rossonera di Estupinan si è rivelata deludente. Arrivato con grandi aspettative per sostituire Theo Hernandez, l’esterno sudamericano non ha mantenuto le promesse iniziali. L’unico momento memorabile della sua avventura milanista resta il gol nel Derby di Milano, una rete che aveva acceso gli entusiasmi dei tifosi ma che si è dimostrata un fuoco di paglia. Da quel momento in poi, le prestazioni sono calate progressivamente, trascinando l’intera stagione verso il nulla.

Estupinan verso la Premier League: fine della parentesi Milan

Dopo appena dodici mesi, il Milan decide di interrompere il progetto con l’esterno sudamericano. Il trasferimento all’Aston Villa rappresenta una soluzione che soddisfa tutte le parti: il giocatore torna in una lega che conosce, il club inglese ottiene un rinforzo richiesto dal tecnico, i rossoneri liberano lo stipendio. È una scelta che rispecchia l’incapacità di Estupinan di adattarsi al progetto milanista.

Unai Emery ha identificato l’esterno sudamericano come il profilo ideale per completare la rosa dell’Aston Villa. Il tecnico spagnolo conosce il valore intrinseco del giocatore e crede di poterlo valorizzare in Premier League. L’accordo tra tutte le parti è quasi formalizzato: mancano solo gli ultimi dettagli burocratici e la firma definitiva.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti sulla vicenda Estupinan. Il Milan avrà così l’opportunità di reinvestire le risorse altrove, mentre l’esterno sudamericano avrà la chance di rilanciarsi in un contesto diverso. L’Aston Villa si prepara a ufficializzare l’arrivo di Estupinan, concludendo una trattativa che rappresenta un’operazione importante per il mercato inglese.