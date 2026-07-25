Milan, la permanenza non è scontata: c’è un club di Serie A!

Christopher Nkunku lascerà il Milan nella finestra estiva. Come rivela Il Messaggero, la Roma ha manifestato interesse concreto per l’attaccante francese, che il club rossonero ha deciso di cedere.

Nkunku verso Roma: Gasperini spinge per il francese

La trattativa per Nkunku coinvolge anche Gian Piero Gasperini, che apprezza le qualità tecniche del calciatore. Il Milan, impegnato nella ricostruzione tattica sotto la guida di Ruben Amorim, ha ritenuto opportuno valutare offerte per il francese, liberando risorse economiche e spazi in rosa per il nuovo corso rossonero. La cessione rappresenta una scelta strategica coerente con il progetto di rinnovamento della squadra.

Il ritiro estivo del Milan prosegue intensamente, con Amorim sta implementando le proprie idee tattiche attraverso sedute di lavoro mirate e test fisici periodici. Nel frattempo, la società ha chiuso l’acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro, un centrale che ha impressionato con forza fisica e affidabilità nei duelli durante l’ultimo campionato di Ligue 2, dove ha collezionato 14 presenze e 1.048 minuti.

Nkunku esulta durante una partita con la maglia del Milan

Le altre mosse del mercato

Quale sarà il ruolo di Nkunku nei piani milanisti? L’attaccante francese non rientra più nelle priorità tattiche di Amorim, motivo per cui il club ha aperto alla sua partenza. Luka Modric, invece, proseguirà la sua esperienza in rossonero come punto di riferimento della squadra sia sul campo sia nello spogliatoio.

Il mercato del Milan accelera su più fronti. Oltre a Nkunku, la società rimane attiva per ulteriori rinforzi mirati al nuovo sistema di gioco. I test estivi continueranno nei prossimi giorni, cruciali per affinare la condizione atletica della rosa e testare le soluzioni tattiche elaborate da Amorim. La Roma rimane vigile su Nkunku: qualora la trattativa si concretizzi, il francese potrebbe trasferirsi nella capitale, permettendo al Milan di reinvestire le risorse derivanti dalla cessione in altri obiettivi di mercato.