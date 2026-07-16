Milan, la pista per Zaniolo decolla? Così l’operazione può sbloccarsi

Il Milan accelera sulle uscite per finanziare i colpi estivi 2026. Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Diavolo punta a incassare 150 milioni dalle cessioni dei giocatori ritenuti non funzionali al progetto di Rúben Amorim. Così può arrivare (anche) Zaniolo?

Zaniolo: la proposta che stuzzica Amorim

Nicolò Zaniolo dell’Udinese rappresenta la priorità tattica per il Milan in questa fase di mercato. Il trequartista mancino che parte da destra risponde perfettamente all’identikit richiesto dal 3-4-2-1 di Amorim, il quale ha già dato il via libera tecnico all’operazione.

Il procuratore Claudio Vigorelli ha proposto il giocatore ai rossoneri, sfruttando la situazione contrattuale bloccata con il club friulano: non si trova una quadra sul rinnovo del contratto.

L’operazione è economicamente sostenibile, con una valutazione tra 15 e 20 milioni di euro e un ingaggio di 2,5 milioni netti annui più bonus. La trattativa potrà entrare nel vivo nei prossimi giorni, quando il Milan avrà completato l’uscita dei giocatori in esubero.