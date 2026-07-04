Milan, Modric ha deciso il suo futuro? Un fattore è stato determinante

Luka Modric verso la permanenza al Milan dopo il contatto diretto con Ruben Amorim. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato ha ricevuto la telefonata del nuovo allenatore rossonero.

Modric riflette ma il Milan è la priorità

Il croato si trova ancora in fase di valutazione insieme alla sua famiglia, ma tutto converge verso un rinnovo con i rossoneri. Dopo l’eliminazione della Croazia ai sedicesimi del Mondiale per mano del Portogallo, Modric ha potuto concentrarsi sul suo futuro professionale. Il contratto precedente era scaduto il 30 giugno, lasciandolo tecnicamente svincolato.

Due elementi avevano creato incertezza nelle settimane precedenti: la mancata qualificazione in Champions League e il caos gestionale che aveva attraversato la società. Tuttavia, il Milan rimane la sua priorità assoluta. Gerry Cardinale aveva già avviato i contatti per esprimere la volontà di proseguire insieme, ma è stata la mossa di Amorim a fare la differenza concreta.

La telefonata di Amorim: il progetto tattico

Durante la conversazione, il tecnico portoghese ha illustrato a Modric il suo sistema di gioco 3-4-2-1. Amorim propone uno stile radicalmente diverso rispetto ad Allegri: più dispendioso in termini atletici, ma decisamente più offensivo. Questo approccio richiede scelte oculate sulla gestione dei minuti.

Modric non avrà l’utilizzo costante della prima stagione, ma avrà la possibilità di selezionare le partite decisive da giocare integralmente. In altre occasioni potrà entrare negli ultimi trenta minuti oppure iniziare e uscire presto per recuperare prima della sfida successiva. La proposta tattica di Amorim ha convinto il croato sulla sua utilità nel progetto.

La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare nei prossimi giorni, chiudendo una trattativa che sembrava incerta solo qualche settimana fa. Modric rimarrà al Milan per gestire il centrocampo secondo le direttive di Amorim, consolidando la continuità nel progetto tecnico rossonero per la stagione che verrà.