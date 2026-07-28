Milan, non solo Camarda: Amorim blocca la cessione di un altro talento

Comotto ha una nuova chance per dimostrare il suo valore a Ruben Amorim nella tournée in Australia e Indonesia. Dopo la buona prestazione contro il Celtic, il centrocampista classe 2008 vuole restare in rosa.

Comotto e Amorim: il test della tournée australiana

Come rivela Tuttosport, Christian Comotto avrà l’opportunità di convincere l’allenatore durante le tre amichevoli che il Milan disputerà contro Perth Glory, Inter e Chelsea. La prestazione contro il Celtic ha attirato l’attenzione di Amorim, che ora valuterà concretamente le qualità del giovane centrocampista nei test internazionali. Non è una semplice tournée: è il primo vero esame per i giocatori che ambiscono a un ruolo nella rosa competitiva del Milan.

Il classe 2008 arriva a questo momento con una motivazione extra. Ha appena rinnovato il contratto fino al 2031, segnale che la società crede nel suo potenziale. Lo scorso anno ha accumulato esperienza in prestito allo Spezia in Serie B, una tappa fondamentale per la crescita di un giovane talento. Ora la sfida è dimostrare di poter competere a un livello superiore, direttamente sotto gli occhi di un tecnico che ha già vinto in Europa.

Il rinnovo fino al 2031: fiducia del Milan verso il futuro

Qual è il significato reale di questo rinnovo? Non è solo un gesto di continuità. Comotto ha dichiarato su Instagram di considerare il Milan il club che lo ha cresciuto, quello che ama. La società ha risposto con un contratto lunghissimo, bloccando il giocatore e proteggendo un investimento nel settore giovanile. È una strategia che Cardinale ha voluto applicare anche a Camarda, evitando i “casi Liberali” del passato.

La tournée australiana diventa il crocevia. Amorim avrà tre partite per osservare come Comotto si comporta contro squadre di caratura internazionale. Perth Glory rappresenta il primo test, l’Inter una squadra domestica che conosce bene il contesto italiano, Chelsea il banco di prova più esigente. Se il centrocampista mantiene il livello mostrato contro il Celtic, potrà aspirare a uno spazio reale nella rosa del Milan per la stagione che inizierà a fine agosto.

Il Milan di Amorim ha già iniziato a prendere forma. Comotto rappresenta una delle opzioni interne su cui il tecnico portoghese sta costruendo valutazioni concrete. La tournée non è una formalità estiva, ma il primo capitolo serio della gestione Amorim, dove i giovani della Primavera come Comotto avranno visibilità diretta. Se convincerà durante i test australiani, il calciomercato Milan potrà contare su un’opzione di qualità già in organico.