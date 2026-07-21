Milan, nuovi contatti con il difensore: c’è lo zampino di Amorim

Gonçalo Inácio resta una priorità per il calciomercato Milan in difesa. Per trovare la quadra, sarebbe intervenuto direttamente il mister: nuovi contatti tra Ruben Amorim e il centrale portoghese dello Sporting Lisbona nelle ultime settimane.

Dopo Gila, ecco il secondo difensore: assalto per Inacio

La strategia difensiva del Milan non si esaurisce con Mario Gila. Amorim intende completare il reparto arretrato con un altro centrale di qualità internazionale: Gonçalo Inácio rappresenta il profilo ideale per questa operazione. Il tecnico rossonero conosce perfettamente il giocatore portoghese dalla sua precedente esperienza sulla panchina dello Sporting Lisbona, dove ha già valutato le sue capacità tattiche e fisiche. I contatti riferiti da Corriere dello Sport indicano una trattativa che va oltre il semplice sondaggio: Amorim ha contattato direttamente il giocatore per trovare un accordo.

Lo Sporting non scende: la richiesta economica blocca tutto

La posizione del club portoghese non cambia. Inácio non è una pedina facilmente movimentabile nel mercato estivo: lo Sporting Lisbona mantiene la valutazione a 40 milioni, consapevole del valore del giocatore e della sua importanza nel progetto. Il Milan dovrà decidere se investire questa cifra in un centrale di esperienza internazionale oppure continuare a cercare alternative più economiche sul mercato. Basti considerare le spese effettuate fin qui che, tra Ramos e Gila, hanno rappresentato un enorme esborso in termini economici.

Se Amorim insistesse per avere il centrale portoghese, però, la dirigenza dovrà trovare i fondi necessari e avviare una trattativa diretta fra club. Il tecnico conosce bene sia il giocatore che l’ambiente portoghese, fattore che potrebbe facilitare una soluzione rapida qualora il Milan decidesse di affondare il colpo entro agosto.