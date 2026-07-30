Calciomercato del Milan

Milan, nuovo nome nel mirino: il sondaggio con l’Arsenal!

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Milan, nuovo nome nel mirino: il sondaggio con l’Arsenal!
Mercato Milan: interesse per Nwaneri dell'Arsenal
Silhouette di giocatore tra i loghi di Milan e Arsenal su sfondo rosso con effetti di fumo

Ethan Nwaneri finisce nel mirino del Milan. Il sondaggio esplorativo verso l’Arsenal rappresenta la ricerca concreta di un trequartista mancino capace di operare tra le linee nel 3-4-2-1 di Amorim, dopo la perdita di Karetsas.

Nwaneri: il profilo che serve al Milan per la trequarti

Il classe 2007 inglese possiede caratteristiche precise e mirate. Non è un esterno puro che aggredisce la fascia, ma un giocatore di posizione che parte dal centro destra per penetrare verso l’area avversaria, creando superiorità numerica tra le linee e scaricando verticale per il centravanti oppure allargando sull’altro versante. La sua forza risiede nella rapidità negli spazi stretti e nel controllo palla eccellente, con un corpo ben gestito e uno stop orientato. Conclude da fuori con precisione dal mancino e ha già maturato consapevolezza tattica ad alti livelli con l’Arsenal di Mikel Arteta.

Rispetto a Nkunku e Pulisic, Nwaneri porterebbe un profilo diverso: meno attaccante, meno uomo da uno contro uno, più playmaker offensivo e orchestratore del gioco. Per il Milan significherebbe aggiungere variabilità tattica e imprevedibilità, elementi che Amorim ritiene fondamentali nel suo sistema.

Arsenal: il percorso di Nwaneri tra blocchi e opportunità

Il giovane londinese ha 19 anni ma vanta già esperienza di vertice. Nella stagione 2024/25 ha collezionato 37 presenze complessive, 16 da titolare e 9 gol tra Premier League, coppe nazionali e Champions League: cifre notevoli per chi non aveva ancora compiuto 18 anni in una squadra di massimo livello.

La scorsa stagione ha subito una battuta d’arresto. Da agosto a dicembre ha trovato poco spazio mentre l’Arsenal puntava alla corsa scudetto. A gennaio il trasferimento in prestito al Marsiglia doveva risolvere il problema della continuità, ma in Ligue 1 ha raccolto solo 11 presenze, 2 gol e un assist in 422 minuti totali. Rientrato a Londra, il suo futuro all’Emirates Stadium rimane incerto: Arteta ha acquistato Tzolis dal Brugge e insegue Vinícius Júnior, comprimendo ulteriormente gli spazi disponibili.

L’Arsenal lo ha blindato ad agosto 2025 con un contratto quinquennale fino a giugno 2030, ma la situazione tattica della squadra non garantisce minutaggio sufficiente. Questa dinamica apre uno spiraglio al Milan, che può offrire Serie A ed Europa League con continuità.

Nwaneri al Milan: il nodo della valutazione economica

Qual è l’ostacolo principale? La richiesta dell’Arsenal rappresenta il vero scoglio. I Gunners non cederanno un giovane considerato un gioiello dell’academy se non a condizioni economiche molto alte, indipendentemente dalla situazione di mercato. La concorrenza di Lipsia, Fulham ed Everton complica ulteriormente i negoziati.

Per il Milan si tratta ancora di un sondaggio esplorativo, necessario per comprendere le intenzioni londinesi e le eventuali modalità dell’operazione. Non esiste ancora una trattativa vera, ma il nome è concretamente sul tavolo della dirigenza rossonera. La finestra di mercato rimane aperta, ma i tempi potrebbero stringersi rapidamente vista la concorrenza internazionale su Ethan Nwaneri.

Redazione SpaziMilan
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