Milan, nuovo nome nel mirino: il sondaggio con l’Arsenal!

Ethan Nwaneri finisce nel mirino del Milan. Il sondaggio esplorativo verso l’Arsenal rappresenta la ricerca concreta di un trequartista mancino capace di operare tra le linee nel 3-4-2-1 di Amorim, dopo la perdita di Karetsas.

Nwaneri: il profilo che serve al Milan per la trequarti

Il classe 2007 inglese possiede caratteristiche precise e mirate. Non è un esterno puro che aggredisce la fascia, ma un giocatore di posizione che parte dal centro destra per penetrare verso l’area avversaria, creando superiorità numerica tra le linee e scaricando verticale per il centravanti oppure allargando sull’altro versante. La sua forza risiede nella rapidità negli spazi stretti e nel controllo palla eccellente, con un corpo ben gestito e uno stop orientato. Conclude da fuori con precisione dal mancino e ha già maturato consapevolezza tattica ad alti livelli con l’Arsenal di Mikel Arteta.

Rispetto a Nkunku e Pulisic, Nwaneri porterebbe un profilo diverso: meno attaccante, meno uomo da uno contro uno, più playmaker offensivo e orchestratore del gioco. Per il Milan significherebbe aggiungere variabilità tattica e imprevedibilità, elementi che Amorim ritiene fondamentali nel suo sistema.

Arsenal: il percorso di Nwaneri tra blocchi e opportunità

Il giovane londinese ha 19 anni ma vanta già esperienza di vertice. Nella stagione 2024/25 ha collezionato 37 presenze complessive, 16 da titolare e 9 gol tra Premier League, coppe nazionali e Champions League: cifre notevoli per chi non aveva ancora compiuto 18 anni in una squadra di massimo livello.

La scorsa stagione ha subito una battuta d’arresto. Da agosto a dicembre ha trovato poco spazio mentre l’Arsenal puntava alla corsa scudetto. A gennaio il trasferimento in prestito al Marsiglia doveva risolvere il problema della continuità, ma in Ligue 1 ha raccolto solo 11 presenze, 2 gol e un assist in 422 minuti totali. Rientrato a Londra, il suo futuro all’Emirates Stadium rimane incerto: Arteta ha acquistato Tzolis dal Brugge e insegue Vinícius Júnior, comprimendo ulteriormente gli spazi disponibili.

L’Arsenal lo ha blindato ad agosto 2025 con un contratto quinquennale fino a giugno 2030, ma la situazione tattica della squadra non garantisce minutaggio sufficiente. Questa dinamica apre uno spiraglio al Milan, che può offrire Serie A ed Europa League con continuità.

Nwaneri al Milan: il nodo della valutazione economica

Qual è l’ostacolo principale? La richiesta dell’Arsenal rappresenta il vero scoglio. I Gunners non cederanno un giovane considerato un gioiello dell’academy se non a condizioni economiche molto alte, indipendentemente dalla situazione di mercato. La concorrenza di Lipsia, Fulham ed Everton complica ulteriormente i negoziati.

Per il Milan si tratta ancora di un sondaggio esplorativo, necessario per comprendere le intenzioni londinesi e le eventuali modalità dell’operazione. Non esiste ancora una trattativa vera, ma il nome è concretamente sul tavolo della dirigenza rossonera. La finestra di mercato rimane aperta, ma i tempi potrebbero stringersi rapidamente vista la concorrenza internazionale su Ethan Nwaneri.