Milan, occhi aperti sul 2006 del Real Madrid: ha già colpito tutti

Amorim accelera sul mercato della difesa rossonera. Il Milan pianifica una rivoluzione in retroguardia con quattro innesti e almeno due cessioni, disegnando il reparto secondo le richieste tattiche del nuovo allenatore.

Tomori saluta, Gila pronto al debutto rossonero

Fikayo Tomori lascerà il Milan per tornare in Premier League. La decisione arriva dopo anni di militanza in rossonero e apre lo spazio all’ingresso di Mario Gila, difensore spagnolo già in trattativa avanzata. Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter rimangono confermati nella nuova struttura tattica. David Odogu, il giovane talento della retroguardia, verrà ceduto in prestito per accumulare minutaggio e esperienza.

La scelta di Gila non è casuale. Il centrale spagnolo rappresenta il primo tassello di una difesa costruita sulla lettura del gioco e sulla capacità di impostazione dal basso, caratteristiche fondamentali nello schema a tre di Amorim. Non è una semplice sostituzione numerica: è una riconfigurazione tattica completa del reparto.

Van Dijk il sogno, Inácio l’alternativa concreta

Amorim ha richiesto espressamente un secondo centrale di caratura internazionale. Virgil van Dijk rappresenta il colpaccio massimo: l’olandese potrebbe lasciare il Liverpool dopo otto stagioni ad Anfield, ma la trattativa presenta ostacoli significativi legati ai costi. Il Milan non rinuncia però al profilo: i contatti proseguono, anche se la strada rimane impervia.

Nel frattempo, la dirigenza intensifica i contatti con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio, centrale mancino già allenato da Amorim a Lisbona. Questo profilo combina esperienza internazionale e sintonia tattica con il nuovo tecnico. Se van Dijk dovesse sfumare, Inácio rappresenterebbe la soluzione più logica per completare il reparto secondo i dettami di Amorim.

Valdepeñas dal Real Madrid: la scommessa futura

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Milan guarda anche a Víctor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. Il difensore mancino spagnolo possiede duttilità tattica: può disimpegnarsi sia da centrale che da terzino sinistro, con buona tecnica di impostazione. Ha già debuttato in Liga il 14 dicembre scorso, disputando 78 minuti nella vittoria del Real Madrid contro il Deportivo Alavés.

Quale ruolo avrà Valdepeñas nel progetto? Non sarà una soluzione immediata per il presente, bensì un investimento sul futuro. L’asse con l’agente Alejandro Camaño, stesso procuratore di Gila, facilita una possibile operazione nella seconda parte della sessione estiva. Su Valdepeñas hanno messo gli occhi anche Bologna ed Eintracht Francoforte.

Il Milan aveva avviato i primi contatti con Camaño diversi mesi fa, quando Igli Tare era ancora direttore sportivo. I radar rossoneri non hanno mai perso di vista il giovane talento madridista. L’asse Madrid-Milano rimane caldissimo e potrebbe generare una nuova operazione dopo quella di Gila. Nei prossimi mesi, Amorim sogna una difesa completamente ridisegnata: da Gila come perno centrale, passando per van Dijk e Inácio, fino all’inserimento futuro di Valdepeñas nel progetto del Milan.