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Milan, per la difesa spunta un nuovo nome: può arrivare dalla Spagna!

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Milan, per la difesa spunta un nuovo nome: può arrivare dalla Spagna!
Silhouette di giocatore con lo stemma del Milan sullo sfondo
Silhouette di giocatore davanti al logo del Milan con effetto fuoco rosso

Gerard Martín entra nel radar del Milan. Secondo El Nacional, la dirigenza rossonera prepara un’offerta da 35 milioni di euro per il difensore classe 2002 del Barcellona, accelerando le mosse in difesa dopo l’infortunio di Mario Gila.

Gerard Martín: il profilo che serve a Ruben Amorim

La ricerca di un nuovo difensore non è casuale. Amorim vuole un altro difensore. Martín rappresenta esattamente il profilo che il tecnico ha indicato alla dirigenza: giovane, internazionale, capace di adattarsi a sistemi difensivi moderni. Il calciatore ha già dimostrato di reggere il livello della Liga spagnola con la maglia blaugrana, accumulando esperienza in una delle migliori difese d’Europa.

La proposta economica è consistente. Trentacinque milioni di euro non è una cifra simbolica, ma il riconoscimento del valore reale che il Barcellona attribuisce al giocatore. Tuttavia, la concorrenza del Chelsea complica i piani milanisti. I Blues hanno risorse finanziarie superiori. Il Milan al momento mantiene il vantaggio, ma solo se accelera la trattativa.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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