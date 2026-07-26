Milan, per la difesa spunta un nuovo nome: può arrivare dalla Spagna!

Gerard Martín entra nel radar del Milan. Secondo El Nacional, la dirigenza rossonera prepara un’offerta da 35 milioni di euro per il difensore classe 2002 del Barcellona, accelerando le mosse in difesa dopo l’infortunio di Mario Gila.
Gerard Martín: il profilo che serve a Ruben Amorim
La ricerca di un nuovo difensore non è casuale. Amorim vuole un altro difensore. Martín rappresenta esattamente il profilo che il tecnico ha indicato alla dirigenza: giovane, internazionale, capace di adattarsi a sistemi difensivi moderni. Il calciatore ha già dimostrato di reggere il livello della Liga spagnola con la maglia blaugrana, accumulando esperienza in una delle migliori difese d’Europa.
La proposta economica è consistente. Trentacinque milioni di euro non è una cifra simbolica, ma il riconoscimento del valore reale che il Barcellona attribuisce al giocatore. Tuttavia, la concorrenza del Chelsea complica i piani milanisti. I Blues hanno risorse finanziarie superiori. Il Milan al momento mantiene il vantaggio, ma solo se accelera la trattativa.