Milan, pronto il rinnovo contrattuale per un gioiello: Cardinale ha deciso

Francesco Camarda rinnoverà il contratto con il Milan fino al 2030 con adeguamento stipendiale. La decisione arriva dall’ok di Gerry Cardinale. A riportarlo è Spormediaset.

Camarda e il Milan: rinnovo per evitare i rischi

Il giovane attaccante classe 2008 ha completato la stagione in prestito al Lecce e tornerà a Milanello per gli allenamenti con Ruben Amorim. Nella scorsa settimana l’agente Giuseppe Riso ha incontrato i dirigenti rossoneri in via Aldo Rossi per discutere il prolungamento. Cardinale ha dato il via libera per blindare il talento offensivo con un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2031.

La scelta rispecchia una strategia precisa del patron milanista. Dopo l’esperienza negativa con Liberali, il club vuole evitare che giovani promesse si allontanino senza un’adeguata protezione contrattuale. L’adeguamento dell’ingaggio rappresenta il riconoscimento del potenziale di Camarda e la volontà di trattenerlo nel progetto rossonero a lungo termine.

Camarda in campo con la maglia del Lecce

Amorim valuterà Camarda durante l’estate

Il nuovo allenatore avrà il compito di valutare il giovane attaccante durante la preparazione estiva. Nonostante il rinnovo già negoziato, Amorim avrà la possibilità di osservare Camarda in ritiro e decidere il suo ruolo nella rosa futura. La blindatura contrattuale non garantisce automaticamente spazio, ma assicura che il Milan mantiene il controllo della situazione.

La firma del nuovo contratto avverrà a breve. Camarda avrà così una certezza economica e professionale mentre si prepara a una stagione cruciale per la sua crescita. Il Milan, dal canto suo, si tutela da eventuali tentazioni di club concorrenti e costruisce una base solida per il futuro del settore offensivo.