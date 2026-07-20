Milan, può andare via in estate: c’è una richiesta in Serie A

Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan questa estate. La Lazio ha presentato un’offerta concreta per il centrocampista statunitense, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Musah alla Lazio: la proposta dei biancocelesti

I biancocelesti hanno mosso i primi passi concreti per il classe 2002. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso conosce bene Musah dall’esperienza al Valencia e lo ritiene un rinforzo importante per il centrocampo laziale. La formula ideata prevede 2 milioni per il prestito e 18 milioni per il diritto di riscatto. Un’operazione strutturata per permettere alla Lazio di distribuire l’investimento nel tempo, considerando i vincoli di bilancio della società biancoceleste.

Il Milan però frena sulla proposta ricevuta. La dirigenza rossonera vuole l’obbligo di riscatto, non il diritto. Questa differenza non è marginale: con l’obbligo il club incassa subito la cifra totale, senza rischi di vedere il giocatore tornare indietro a fine prestito. Con il diritto, invece, la Lazio conserva la possibilità di non riscattare. Il club di Via Aldo Rossi ha comunque lasciato aperta la porta e attende un rilancio dal club di Lotito.

Yunus Musah in azione

Amorim valuta Musah prima della cessione

Musah è rientrato a Milanello dopo il prestito all’Atalanta e si sta allenando regolarmente con la squadra. Mister Amorim intende osservarlo durante il ritiro estivo prima di dare il via libera definitivo alla partenza. Il tecnico portoghese vuole valutare personalmente il centrocampista americano, considerando che potrebbe comunque rappresentare un’opzione tattica per la stagione. La scelta di cederlo dipenderà anche dalle valutazioni tecniche che emergeranno durante la preparazione estiva. Il suo addio, però, appare quasi scontato.

Quale scenario è più probabile? La Lazio dovrà decidere se alzare l’offerta inserendo l’obbligo di riscatto oppure se rinunciare a questa operazione. Il Milan non intende scendere a compromessi sulla formula: senza obbligo, la cessione difficilmente andrà in porto.