Milan, quando la cessione diventa necessità di bilancio: contatti con l’Aston Villa

Estupinan finisce nel mirino dell’Aston Villa. Secondo il Corriere della Sera, il terzino sinistro rappresenta uno dei candidati alla cessione per il Milan, che dopo aver investito 100 milioni in entrata deve alleggerire la rosa.

Estupinan al Milan: la delusione della prima stagione

L’esterno ecuadoriano è arrivato dal Brighton nella scorsa estate con aspettative diverse da quelle che si sono concretizzate. La sua permanenza in rossonero ha registrato un andamento altalenante. L’unico acuto memorabile è il gol che ha deciso il derby di ritorno contro l’Inter, un 1-0 che ha rappresentato il picco della sua esperienza milanista.

Partito come titolare sulla fascia sinistra, Estupinan ha gradualmente perso terreno nel corso della stagione. Davide Bartesaghi gli ha soffiato il posto durante gli ultimi mesi, una progressione che testimonia il calo di rendimento e la difficoltà di adattamento al calcio italiano. Ora in vacanza dopo gli impegni mondiali con l’Ecuador, il terzino si ritrova in una posizione di secondo piano all’interno del progetto.

L’Aston Villa si muove: il sondaggio inglese

La Premier League rappresenta un’opportunità concreta. Il club inglese ha avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, senza ancora sviluppare una trattativa vera e propria. Si tratta di un sondaggio esplorativo, il tipo di mossa che precede negoziati più seri solo se entrambe le parti manifestano interesse concreto.

Per il Milan la situazione è chiara: prima di procedere con nuovi acquisti, deve liberarsi di elementi che non rientrano nei piani tattici di Amorim. Dopo gli investimenti su Gonçalo Ramos e Mario Gila, lo spazio economico per ulteriori colpi dipende strettamente dalle cessioni. Estupinan rappresenta un profilo vendibile nel mercato internazionale, con un’esperienza in Premier League che lo rende appetibile per club inglesi.

Lo scenario che si delinea nei prossimi mesi vede il Milan attivo sia in uscita che in entrata, con Estupinan tra i principali candidati a lasciare Milanello. L’Aston Villa potrebbe rappresentare la destinazione giusta per il terzino, permettendogli di ritrovare continuità e al Milan di reinvestire le risorse in profili centrali per il progetto.