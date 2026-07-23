Milan, rossonero blindato fino al 2031: nuovo rinnovo in arrivo!

Christian Comotto ha firmato il rinnovo con il Milan fino a giugno 2031. Il centrocampista classe 2008 ha sottoscritto l’accordo nella sede di Via Aldo Rossi, così il club ha blindato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile rossonero.

Comotto blindato: i dettagli del contratto

Il rinnovo di Comotto rappresenta una scelta strategica precisa della dirigenza rossonera. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il Milan ha accelerato i tempi per evitare di ripetere l’errore commesso con Mattia Liberali.

l giovane talento ha infatti scelto il Como nonostante i tentativi di Gerry Cardinale e Rúben Amorim di riportarlo a casa, costringendo il club a incassare soltanto il 50% sulla futura rivendita, pari a 3 milioni di euro, rinunciando alla possibilità di riprendere il giocatore a metà prezzo.

Amorim valuta Comotto: prima squadra o prestito strategico?

Il centrocampista è reduce da un’esperienza positiva in Serie B con lo Spezia. Fin dal raduno estivo a Milanello, il classe 2008 sta lavorando sotto gli occhi di Rúben Amorim, che ne valuta con attenzione le qualità tecniche e tattiche. Il nuovo allenatore portoghese avrà l’ultima parola sulla destinazione del giovane talento.

Quali sono le opzioni concrete per Comotto? Amorim potrebbe trattenerlo stabilmente in prima squadra per inserirlo nelle rotazioni stagionali, sfruttando la sua crescita nel corso della stagione. Se invece optasse per garantire al ragazzo un minutaggio continuo e superiore, l’entourage valuterà un prestito di alto livello in Serie B presso un club con forti ambizioni di promozione.