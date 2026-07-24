Milan, salta la prima amichevole: è out per infortunio!

Ruben Amorim ha comunicato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Celtic a Glasgow, escludendo tre giocatori per motivi differenti. Christopher Nkunku non sarà della partita.

Nkunku fermato dal risentimento: stop precauzionale

L’attaccante rossonero non raggiungerà Glasgow domani a causa di un risentimento muscolare provocato da una contusione subita durante gli allenamenti. Si tratta di uno stop in via precauzionale e le condizioni di Nkunku non destano, al momento, particolare preoccupazione nello staff medico milanista.

La decisione di lasciarlo a riposo rispecchia l’approccio conservativo di Amorim in questa fase di preparazione estiva, quando il rischio di aggravare piccoli problemi fisici non vale la pena di un’amichevole precampionato.

Nkunku esulta durante il match del Milan. L’attaccante è stato assente contro il Celtic per risentimento muscolare

Estupiñan e Terracciano: anche loro esclusi

Pervis Estupiñan manca dalla convocazione per una ragione logistica: è rientrato soltanto oggi a Milanello dopo gli impegni internazionali con la propria nazionale. Il laterale non ha ancora avuto il tempo di integrarsi pienamente con il gruppo e di svolgere il lavoro tattico necessario e, inoltre, è in uscita. Pietro Terracciano completa il trio degli assenti.

Amorim ha già diramato la lista completa dei convocati, che include numerosi giovani della Primavera aggregati al gruppo come Odogu, Ossola e Torriani. Presente anche Camarda.

La sfida contro il Celtic è in programma domani, sabato 25 luglio, alle 16 italiane presso lo stadio di Glasgow. Amorim avrà l’occasione di continuare il lavoro tattico avviato nei giorni precedenti, con l’obiettivo di affinare i meccanismi offensivi e difensivi in vista dell’inizio della Serie A.