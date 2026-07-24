Milan, salta la prima amichevole: è out per infortunio!

Ruben Amorim ha comunicato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Celtic a Glasgow, escludendo tre giocatori per motivi differenti. Christopher Nkunku non sarà della partita.
Nkunku fermato dal risentimento: stop precauzionale
L’attaccante rossonero non raggiungerà Glasgow domani a causa di un risentimento muscolare provocato da una contusione subita durante gli allenamenti. Si tratta di uno stop in via precauzionale e le condizioni di Nkunku non destano, al momento, particolare preoccupazione nello staff medico milanista.
La decisione di lasciarlo a riposo rispecchia l’approccio conservativo di Amorim in questa fase di preparazione estiva, quando il rischio di aggravare piccoli problemi fisici non vale la pena di un’amichevole precampionato.
Estupiñan e Terracciano: anche loro esclusi
Pervis Estupiñan manca dalla convocazione per una ragione logistica: è rientrato soltanto oggi a Milanello dopo gli impegni internazionali con la propria nazionale. Il laterale non ha ancora avuto il tempo di integrarsi pienamente con il gruppo e di svolgere il lavoro tattico necessario e, inoltre, è in uscita. Pietro Terracciano completa il trio degli assenti.
Amorim ha già diramato la lista completa dei convocati, che include numerosi giovani della Primavera aggregati al gruppo come Odogu, Ossola e Torriani. Presente anche Camarda.
La sfida contro il Celtic è in programma domani, sabato 25 luglio, alle 16 italiane presso lo stadio di Glasgow. Amorim avrà l’occasione di continuare il lavoro tattico avviato nei giorni precedenti, con l’obiettivo di affinare i meccanismi offensivi e difensivi in vista dell’inizio della Serie A.