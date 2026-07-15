Milan, sfuma definitivamente il colpo: va a giocare in Premier League

Antonio Silva sfugge al Milan: il Bournemouth accelera per il centrale portoghese classe 2003 cresciuto al Benfica.

Silva al Bournemouth: Pinto chiude la trattativa

La Premier League ha bruciato il Milan sulla corsia di sorpasso. Come ha riferito Gianluca Di Marzio, il Bournemouth è a un passo dall’accordo con Antonio Silva, il difensore portoghese che il club rossonero aveva ripreso in considerazione nel corso delle ultime settimane. Thiago Pinto, direttore sportivo delle Cherries, ha deciso di accelerare i tempi e chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

Silva rappresentava un’opportunità concreta per il Milan proprio perché il giocatore non aveva rinnovato il contratto con il Benfica, rimanendo sul mercato con un solo anno di accordo rimasto. La scadenza ravvicinata avrebbe potuto favorire un’operazione economicamente vantaggiosa per il club rossonero. Invece, la Premier ha agito più rapidamente, sfruttando il suo peso economico per convincere i portoghesi e il giocatore stesso.

Milan: perché Silva non era prioritario

Qual era lo stato reale della trattativa per il Milan? Il difensore non rientrava tra i colpi prioritari del mercato rossonero, soprattutto dopo l’arrivo di Mario Gila negli ultimi giorni. Questa valutazione ha lasciato il campo libero ai club inglesi, che non hanno perso tempo per muoversi in avanti.

L’assenza di una pressione concreta da parte del Milan ha permesso al Bournemouth di negoziare senza fretta e senza competizione diretta. Pinto conosce bene Silva e ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche. La mancanza di una risposta decisa da Milanello ha facilitato la conclusione della trattativa in Inghilterra. Il centrale portoghese, cresciuto nelle giovanili del Benfica avrà probabilmente preferito una soluzione che garantisse continuità e minutaggio.