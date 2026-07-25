Milan, si allontana l’obiettivo per la difesa: l’annuncio non lascia dubbi

Antonio Silva sfugge al Milan. Il difensore del Benfica ha scelto il Bournemouth, dove ritroverà Tiago Pinto, dirigente dei Cherries e grande estimatore del centrale portoghese.

Silva e il Bournemouth: l’accordo è imminente

Marco Rose esce allo scoperto e conferma tutto. L’allenatore del Bournemouth ha parlato ai microfoni della BBC senza filtri:

“Penso che non sia un segreto che vogliamo questo giocatore. Siamo in trattativa ed è molto vicino all’accordo. Vogliamo questo giocatore, lui vuole unirsi a noi e i club stanno parlando” – le parole non lasciano spazi all’interpretazione, con la fumata bianca ormai a questione di giorni.

Secondo quanto riportato da A Bola, l’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro di parte fissa, con ulteriori 5 milioni di bonus. Il Benfica incassa una cifra sostanziale per un difensore cresciuto nel settore giovanile, mentre il Bournemouth assicura a Rose un centrale di qualità per la Premier League. Silva ha già comunicato la sua volontà: vuole la Premier inglese e il progetto del club di Andoni Iraola.

Antonio Silva durante una partita con il Benfica

Il Milan perde Silva

La corsa rossonera per Silva si chiude senza gloria. Il Milan aveva monitorato il difensore portoghese per settimane, senza però riuscire a trasformare l’interesse in un’offerta concreta. Mentre i rossoneri temporeggiavano, il Bournemouth ha accelerato e ha chiuso la partita.

Rui Costa, presidente del Benfica, aveva già confermato giorni fa l’esistenza dei negoziati con il Bournemouth, pur sottolineando che mancava ancora l’accordo definitivo. Ora quella mancanza è stata colmata. Silva, titolare e capitano nella sfida europea contro il San Gallo, lascia Lisbona per la Premier League con l’esperienza internazionale già maturata e la consapevolezza di avere un ruolo centrale nel nuovo progetto inglese.