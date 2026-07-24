Milan, si punta al colpaccio dal Real Madrid: l’affare può decollare!

Franco Mastantuono finisce nel mirino del Milan. Il trequartista argentino classe 2007 rappresenta una soluzione concreta per Ruben Amorim, che ha chiesto rinforzi sulla trequarti.

Mastantuono al Milan: il Real Madrid apre al prestito

Secondo Tuttosport, il club rossonero segue con interesse il profilo del trequartista in uscita dal Real Madrid. José Mourinho ha autorizzato la cessione temporanea, a condizione che la nuova squadra garantisca al ragazzo spazi e minuti di gioco superiori rispetto a quelli attuali a Madrid. Mastantuono ha dato il benestare, consapevole della stima della dirigenza madrilena verso il suo talento.

I numeri in Spagna raccontano una stagione deludente. Prelevato dal River Plate per 45 milioni di euro la scorsa estate, il classe 2007 ha totalizzato 35 presenze con appena 12 da titolare, 3 gol e 1 assist in 1484 minuti. Al River nella stagione precedente aveva segnato 7 reti e servito 4 assist in 22 partite. Il divario è netto. Il Real Madrid vuole mantenere il controllo totale del cartellino, rifiutando qualsiasi opzione di riscatto: solo prestito secco, come avvenuto con Endrick al Lione.

Mastantuono in azione con la maglia del Real Madrid

Milan, Fiorentina e Juventus: la corsa a Mastantuono

Il Milan non è solo nella caccia. Secondo Tuttosport, anche Fiorentina e Juventus puntano il trequartista argentino per rinforzare la trequarti. La concorrenza interna alla Serie A complica l’operazione. Anticipare le rivali diventa cruciale, ma il Milan deve prima decidere se accettare i vincoli imposti da Madrid: un anno di prestito senza diritti di riscatto, affidandosi unicamente alla qualità del giocatore.

La questione centrale è strutturale: il Milan avrà Mastantuono per una stagione e null’altro. Se il ragazzo non dovesse integrarsi, il club avrebbe investito risorse senza garanzie di continuità. Ruben Amorim ritiene comunque che il profilo sia adatto al suo calcio, capace di muoversi negli spazi centrali e offrire inserimenti dai mezzi spazi.