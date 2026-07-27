Milan, sondaggio con l’Atletico Madrid: ecco il nuovo obiettivo di mercato

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atlético Madrid, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera ha avviato contatti esplorativi, ma Simeone blocca tutto.

Ruggeri al Milan: il sondaggio rossonero respinto da Madrid

Il Milan ha effettuato un sondaggio per Ruggeri, laterale sinistro classe 2002 dell’Atlético Madrid. L’operazione si inserisce nella ricerca di un rinforzo per la fascia, ma lo scenario è già bloccato. Diego Pablo Simeone ha respinto ogni approccio per il calciatore, considerandolo una colonna della rosa attuale. Il tecnico argentino intende trattenerlo nella capitale spagnola almeno per un’ulteriore stagione, forti le prestazioni fornite dal ragazzo in Liga e Champions League nell’ultimo anno.

Non è il Milan a muoversi da solo. Anche Juventus, Fiorentina e Inter hanno manifestato interesse per il profilo. Il Liverpool lo monitora da anni e persino il Tottenham ha provato a sondare il terreno. Tutti hanno ricevuto la medesima risposta: nessuna apertura all’addio. L’Atlético ha già rifiutato proposte superiori ai 20 milioni di euro, cifra investita solo dodici mesi fa per il suo acquisto.

La valutazione dell’Atlético: tra i 25 e i 30 milioni

L’Atlético Madrid ha tracciato una linea ferma sul prezzo. Secondo i dati ufficiali, Transfermarkt valuta Ruggeri 28 milioni di euro. La dirigenza spagnola, però, chiede una forbice tra 25 e 30 milioni di euro di sola parte fissa per avviare qualsiasi trattativa. Ruggeri è legato a Madrid da un contratto lungo fino al giugno 2030. Questa scadenza lontana nel tempo rafforza ulteriormente la posizione dell’Atlético, che non ha fretta di negoziare.

Quale margine di manovra rimane al Milan? Nessuno concretamente. Senza un’apertura formale da parte dell’entourage dei Colchoneros, l’affare rimane congelato. Il club rossonero potrebbe tornare alla carica, ma solo se Madrid decidesse di cambiare posizione. Per il momento, Ruggeri resta blindato nella capitale spagnola.

Nel progetto tattico di Rúben Amorim, un esterno con le caratteristiche di Ruggeri porterebbe freschezza e fisicità alla fascia sinistra nel 3-4-2-1. La sua crescita esponenziale in Spagna lo rende uno dei profili più appetibili della sessione estiva. Ma il Milan dovrà cercare alternative: la resistenza dell’Atlético non cede a sondaggi.