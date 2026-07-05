Milan, sondaggio per il talento del Barcellona: il grande ostacolo è…Inzaghi!

L’Al Hilal ha sorpassato il Milan nella corsa ad un centrocampista spagnolo del Barcellona, presentando un’offerta economica superiore, secondo quanto riportato da Marca.

Casadó e l’Arabia: il rifiuto del giocatore cambia tutto

Lo spagnolo classe 2003 ha ricevuto avances insistenti dal club saudita, ma la destinazione non lo convince. Casadó intende restare in Europa a soli 22 anni, rifiutando implicitamente la proposta più ricca sul tavolo. Questa posizione apre scenari diversi per il mercato: il giocatore potrebbe valutare altre opzioni europee, tra cui il Milan e l’Atletico Madrid, che hanno già manifestato interesse.

Jorge Mendes, agente del centrocampista, lavora per trovare una soluzione che soddisfi il suo cliente. Il Barcellona ha fissato il prezzo a circa 30 milioni di euro e non intende fare sconti significativi. La situazione rimane fluida, ma il rifiuto della proposta saudita rappresenta un elemento che potrebbe favorire le pretendenti europee.

Milan e la mediana: Casadó non è priorità

Il club rossonero ha altre urgenze nel mercato invernale. La difesa centrale rimane il focus principale, con Gila ormai ad un passo dall’accordo e Inacio sullo sfondo come alternativa. Fino a quando le uscite non si concretizzeranno, difficilmente il Milan accelererà per un centrocampista.

Tuttavia, quando arriverà il momento di intervenire a centrocampo, un profilo come quello di Casadó potrebbe risultare interessante. Lo spagnolo è dinamico e completo: sa interdire e impostare il gioco con fluidità. Nella sua ultima stagione al Barcellona ha disputato 34 partite totali, partendo titolare solo in 15 occasioni, accumulando un assist. Il suo ruolo marginale nella rosa blaugrana ha spinto il club a metterlo sul mercato.

Vale 30 milioni per una riserva? No, almeno non in questo momento. Il Milan ha priorità diverse e il mercato in uscita ancora stagnante. Il rinnovo di Modrić rimane in bilico, creando ulteriore incertezza sulla composizione della mediana futura.

Se Casadó dovesse rimanere in Europa e il Milan dovesse liberarsi dai vincoli attuali, allora la situazione potrebbe evolversi. Per ora il centrocampista spagnolo resta una soluzione futura, non una necessità immediata per il calciomercato del Milan.