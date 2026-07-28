Milan, Soulé proposto ai rossoneri? Tutta la verità sul rumor di mercato

Secondo Matteo Moretto, Soulé è stato proposto al Milan che cerca un rinforzo offensivo sulla trequarti nei prossimi giorni.

Soulé al Milan: la Roma aperta alle offerte

L’esperto di mercato ha rivelato un retroscena che scalda il calciomercato rossonero. Nei giorni scorsi Soulé sarebbe stato proposto al Milan, club interessato a un profilo con le caratteristiche dell’attaccante argentino. La Roma è disposta ad ascoltare offerte per il trequartista, che ha contratto fino al 2029 con i giallorossi. Finora la Premier League e l’Arabia Saudita sembravano le destinazioni più probabili, ma il Diavolo entra ora nella corsa.

Il club rossonero da settimane cerca un innesto offensivo con qualità e dribbling. Soulé possiede esattamente queste caratteristiche: velocità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica. La proposta è arrivata, ma resta da capire se il Milan intenda sviluppare una trattativa vera. La Roma chiede una cifra importante per lasciar partire un giocatore ancora nel pieno della forma.

Leao-Fenerbahçe, giornata decisiva a Milano: Soulé coinvolto?

Mentre il Milan valuta Soulé, Rafael Leao rimane al centro della strategia turca. Oggi il Fenerbahçe ha incontri diretti con il Milan e l’entourage del portoghese. I turchi intendono presentare un’offerta concreta per l’acquisto a titolo definitivo: prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus, con 12 milioni di ingaggio al giocatore.

Leao però non è entusiasta di questa soluzione. Il portoghese punta a club di livello europeo elevato e la Turchia non rientra nei suoi piani immediati. Ma come sottolinea Moretto, le cose possono cambiare davanti a un’offerta economica sufficientemente importante. La volontà del Fenerbahçe è seria, tuttavia la resistenza di Leao rappresenta un ostacolo concreto.

Il Milan cosa intende fare? Soulé rappresenta un’opportunità sulla trequarti, mentre la situazione Leao-Fenerbahçe definirà gli equilibri offensivi della squadra di Amorim per la prossima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per entrambi i dossier.