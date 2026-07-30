Milan, super colpo dal Manchester City? I rossoneri sono interessati

Savinho ha comunicato al Manchester City la volontà di cambiare aria. Il Milan segue con attenzione gli sviluppi legati all’esterno brasiliano, considerandolo un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Savinho e la ricerca di continuità al Manchester City

L’esterno classe 2004 ha manifestato al club inglese l’esigenza di trovare maggiore minutaggio. A Manchester non ha ottenuto lo spazio sperato, spingendolo a valutare un trasferimento che gli consenta di giocare con regolarità. La decisione apre scenari interessanti sul mercato europeo, dove diversi club hanno già manifestato interesse concreto.

Le caratteristiche tecniche di Savinho corrispondono a quelle ricercate dal Milan. Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica fanno dell’esterno brasiliano un elemento di valore per il progetto rossonero. Ruben Amorim ha costruito un’idea di gioco che valorizza proprio questi aspetti, rendendo il profilo particolarmente appetibile per la squadra di via Aldo Rossi.

Tottenham in vantaggio: il Milan prepara l’affondo

La concorrenza per Savinho è agguerrita e organizzata. Il Tottenham rappresenta al momento l’avversario principale nella corsa al brasiliano, avendo già avanzato proposte concrete al Manchester City. Gli inglesi dispongono di risorse economiche significative e di una posizione di partenza vantaggiosa.

Quale margine ha il Milan? La società rossonera continua a monitorare la situazione e resta pronta a inserirsi qualora le condizioni economiche lo permettessero. La priorità rimane legata agli sviluppi legati a Rafael Leao: un eventuale addio dell’esterno portoghese libererebbe risorse e spazi tattici per accelerare su profili come Savinho.

Il Manchester City non intende trattenere un giocatore che ha manifestato insoddisfazione. Le valutazioni economiche verranno definite nelle prossime settimane, aprendo una finestra di opportunità per i club interessati. Il Milan ha già dimostrato di saper muoversi rapidamente quando identifica target prioritari, e Savinho rientra pienamente in questa categoria.

Nei prossimi giorni gli sviluppi della trattativa definiranno il quadro. Il Tottenham ha vantaggio, ma il Milan non abbandona la pista e attende il momento giusto per tentare un affondo decisivo. Se Leao dovesse partire, l’esterno brasiliano diventa una priorità concreta per il Milan.