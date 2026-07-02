Milan, svolta in arrivo: dialoghi ben avviati per la doppia firma

Nel corso della programmazione della prossima stagione del Milan, sono emersi discorsi importanti anche per quanto riguarda il futuro a lungo termine rossonero, con la salvaguarda di giocatori di talento come Camarda e Comotto, rientrati alla base.

Idea rinnovo per Comotto e Camarda: le parole di Moretto

L’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube ha rivelato quanto sta accadendo in casa Milan per quanto riguarda la programmazione futura. Oltre ad incontrare gli agenti di Fofana e Jashari, la dirigenza ha incontrato anche l’entourage di due talenti come Comotto e Camarda, rientrati alla base dopo le esperienze con le maglie di Spezia e Lecce.

Ecco le sue parole a riguardo: