Milan, svolta in arrivo: dialoghi ben avviati per la doppia firma

Nel corso della programmazione della prossima stagione del Milan, sono emersi discorsi importanti anche per quanto riguarda il futuro a lungo termine rossonero, con la salvaguarda di giocatori di talento come Camarda e Comotto, rientrati alla base.
Idea rinnovo per Comotto e Camarda: le parole di Moretto
L’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube ha rivelato quanto sta accadendo in casa Milan per quanto riguarda la programmazione futura. Oltre ad incontrare gli agenti di Fofana e Jashari, la dirigenza ha incontrato anche l’entourage di due talenti come Comotto e Camarda, rientrati alla base dopo le esperienze con le maglie di Spezia e Lecce.
Ecco le sue parole a riguardo:
“Nelle scorse ore, c’è stato un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e chi gestisce gli interessi di Camarda e Comotto. Le parti hanno discusso del futuro che il Milan ha in mente per questi due ragazzi che verranno valutati da Amorim, ma intanto il club sta spingendo per arrivare al rinnovo di contratto di Camarda e Comotto che sono in scadenza nel 2028. I dialoghi tra le parti sono ben avviati, non ancora chiusi, non ci sono ancora trattative avanzate, ma se ne riparlerà perché l’idea del Milan è di prolungare i loro contratti, dimostrando così grande fiducia in questi due giovani calciatori”.