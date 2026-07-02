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Milan, svolta in arrivo: dialoghi ben avviati per la doppia firma

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Milan, svolta in arrivo: dialoghi ben avviati per la doppia firma
Amorím impegnato in dialoghi ufficiali negli uffici dell'AC Milan per i rinnovi
Amorím durante un incontro negli uffici del Milan con il logo rossonero illuminato sullo sfondo

Nel corso della programmazione della prossima stagione del Milan, sono emersi discorsi importanti anche per quanto riguarda il futuro a lungo termine rossonero, con la salvaguarda di giocatori di talento come Camarda e Comotto, rientrati alla base.

Idea rinnovo per Comotto e Camarda: le parole di Moretto

L’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube ha rivelato quanto sta accadendo in casa Milan per quanto riguarda la programmazione futura. Oltre ad incontrare gli agenti di Fofana e Jashari, la dirigenza ha incontrato anche l’entourage di due talenti come Comotto e Camarda, rientrati alla base dopo le esperienze con le maglie di Spezia e Lecce.

Ecco le sue parole a riguardo:

“Nelle scorse ore, c’è stato un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e chi gestisce gli interessi di Camarda e Comotto. Le parti hanno discusso del futuro che il Milan ha in mente per questi due ragazzi che verranno valutati da Amorim, ma intanto il club sta spingendo per arrivare al rinnovo di contratto di Camarda e Comotto che sono in scadenza nel 2028. I dialoghi tra le parti sono ben avviati, non ancora chiusi, non ci sono ancora trattative avanzate, ma se ne riparlerà perché l’idea del Milan è di prolungare i loro contratti, dimostrando così grande fiducia in questi due giovani calciatori”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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