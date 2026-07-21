Modric ha deciso: emerge il retroscena che coinvolge anche il Milan

Luka Modric rinnova il contratto col Milan per un’altra stagione. L’ufficialità arriverà a breve, ma secondo la Gazzetta dello Sport tutto è già definito tra il club rossonero e il centrocampista croato.

Modric e il Milan: l’addio alla Croazia per dedicarsi pienamente

Il rinnovo rappresenta una scelta consapevole del centrocampista, che ha comunicato al ct Bilic l’intenzione di terminare la sua esperienza con la nazionale croata il prossimo 6 ottobre, nella gara di Nations League a Spalato contro la Spagna. Modric non vuole che le ultime immagini della sua straordinaria carriera siano legate ai fallimenti recenti: l’eliminazione dalla Champions con il Milan e l’uscita ai sedicesimi del Mondiale contro il Portogallo. Il croato festeggerà i 41 anni da rossonero il 9 settembre, tre giorni dopo la sfida contro la Juventus, e da quel momento avrà la possibilità di dedicarsi esclusivamente alla squadra di Amorim per la stagione 2026-27.

La permanenza del centrocampista in rossonero risolve una questione che avrebbe potuto complicare ulteriormente il mercato estivo. Modric raggiungerà la squadra in Australia durante la tournée internazionale, dove avrà modo di conoscere meglio i nuovi compagni e gli schemi tattici dell’allenatore portoghese. La continuità in mediana rappresenta un elemento importante per il Milan, che non dovrà affrontare una ricerca affrettata di sostituti di livello in quella zona di campo.

Il sogno per il Milan

Il ritiro dalla nazionale croata consentirà così a Modric di concentrare tutte le sue energie sul Milan in questa stagione. Il croato, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe l’intenzione di chiudere la sua carriera con i club con un stagione migliore rispetto all’ultima con il Milan, provando magari anche a conquistare un trofeo.

La situazione di Modric chiude uno dei nodi principali del mercato estivo rossonero. Mentre il Milan prosegue nella costruzione della squadra secondo le indicazioni di Amorim, la permanenza del centrocampista croato consente di pianificare con maggiore certezza il progetto tattico per la stagione 2026-27. Ora l’attenzione si sposta sugli altri reparti e sulla valutazione dei giocatori in rosa durante la tournée australiana, con il calciomercato Milan che prosegue a ritmo serrato verso la chiusura della finestra estiva.