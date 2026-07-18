Modrić resta al Milan, tutti i retroscena: Amorim ha un’idea per lui

Luka Modrić resterà al Milan fino al 2027. Il centrocampista croato ha deciso di accettare l’opzione di rinnovo unilaterale dopo il Mondiale, mantenendo i 4 milioni netti a stagione.

Modrić e il Milan: la decisione dopo il pressing di Cardinale e Amorim

La risposta definitiva arriva a ore di distanza dal termine della sua vacanza a Punta Skala. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il pressing della proprietà RedBird, dell’allenatore Rúben Amorim e soprattutto di Zlatan Ibrahimović ha convinto il Pallone d’Oro 2018 a proseguire l’avventura rossonera. Modrić aveva comunicato alla dirigenza che avrebbe deciso solo dopo il Mondiale, momento cruciale per valutare le proprie condizioni fisiche e mentali. Il croato ha mantenuto questa promessa.

La stagione 2025-2026 ha confermato il valore del regista anche a 39 anni: 2.864 minuti disputati in 37 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con 2 gol e 3 assist. Numeri che testimoniano uno straordinario impegno fisico, nonostante l’età avanzata. Il Milan non intende ripetere questo carico di lavoro nella prossima stagione, ma ha già pianificato un ruolo diverso per il centrocampista croato nel sistema di Amorim.

Il nuovo Milan di Amorim: Modrić diventa fulcro tattico, non semplice titolare

Nel progetto tattico del nuovo tecnico portoghese, basato su alta intensità e pressing aggressivo, Modrić non sarà più sottoposto al logorante minutaggio della stagione appena conclusa. Il suo posizionamento verrà gestito con intelligenza strategica, riducendo la sollecitazione puramente fisica. La sua vera funzione cambierà completamente: garantire geometrie, letture di gioco e illuminare la manovra nei momenti decisivi della partita. Nello spogliatoio resterà il mentore carismatico per i centrocampisti più giovani della rosa.

Quale stimolo ha spinto Modrić a rimanere? La motivazione va oltre il contratto. Il campione non vuole lasciare Milano con il ricordo della mancata qualificazione in Champions League. L’obiettivo dichiarato è vincere uno Scudetto e conquistare l’Europa League. Arricchire la propria bacheca con questa competizione rappresenta lo stimolo emotivo perfetto per scrivere l’ultimo capitolo glorioso della sua avventura milanista.

Modrić si trova ancora a Punta Skala, ma ha già ripreso gli allenamenti in spiaggia per mantenere il ritmo atletico. Non ha mai spento i motori, consapevole che il raduno a Milanello arriverà tra poche settimane. La firma sul rinnovo trasformerà il Milan di Amorim in una squadra con un fulcro tecnico di altissimo livello, capace di gestire le partite attraverso l’esperienza e la qualità del centrocampista croato.